https://ria.ru/20201011/karabakh-1579247678.html
Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня полноценно не соблюдается, заявил на брифинге в Степанакерте президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:25
2020-10-11T09:25
2020-10-11T09:32
араик арутюнян
степанакерт
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня полноценно не соблюдается, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a>.В частности, еще до перемирия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> начал операцию по захвату Гадрута, однако НКР удалось вернуть контроль над городом, отметил он.
4
степанакерт
азербайджан
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
араик арутюнян, степанакерт, азербайджан, нагорно-карабахская республика, в мире