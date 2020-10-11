https://ria.ru/20201011/karabakh-1579247678.html

Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня полноценно не соблюдается, заявил на брифинге в Степанакерте президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:25

2020-10-11T09:25

2020-10-11T09:32

араик арутюнян

степанакерт

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня полноценно не соблюдается, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a>.В частности, еще до перемирия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> начал операцию по захвату Гадрута, однако НКР удалось вернуть контроль над городом, отметил он.

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степанакерт

азербайджан

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, степанакерт, азербайджан, нагорно-карабахская республика, в мире