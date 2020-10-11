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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579241906.html
Баку заявил об обстреле Ереваном города с крупнейшей ТЭС на Южном Кавказе
ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Мингячевир, где расположена крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе, заявила Генпрокуратура Азербайджана. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:45
2020-10-11T07:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
обсе
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 11 окт - РИА Новости.</strong> ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> подвергли ракетному обстрелу город Мингячевир, где расположена крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе, заявила <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a>.Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579202799.html
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нагорно-карабахская республика
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генпрокуратура азербайджана, обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку заявил об обстреле Ереваном города с крупнейшей ТЭС на Южном Кавказе

07:45 11.10.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
Военная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Мингячевир, где расположена крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе, заявила Генпрокуратура Азербайджана.
"11 октября 2020 года около 4 часов утра вооруженные силы противника обстреляли ракетами Мингячевир, крупный промышленный город, расположенный более чем в 100 км от линии фронта, по Мингячевирской ГЭС, крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе. Ракеты были обезврежены силами ПВО нашей Армии. Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по осмотру места происшествия", - сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 18:24Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Горбачев оценил соглашение о перемирии в Карабахе
Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаОБСЕВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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