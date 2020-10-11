https://ria.ru/20201011/internet-1579275751.html

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных государственных органов, сообщил белорусский оператор... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:05

2020-10-11T14:05

2020-10-11T14:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> снижена по распоряжению уполномоченных государственных органов, сообщил белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a>.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости", соответствующие призывы ранее были опубликованы в оппозиционных Telegram-каналах. Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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В центр Минска прибывает военная техника и водометы Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра. 2020-10-11T14:05 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире