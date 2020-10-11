https://ria.ru/20201011/fukanaga-1579073355.html

Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках

Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", сообщает Deadline. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T01:58

2020-10-11T01:58

2020-10-11T01:58

культура

кино и сериалы

новости культуры

том хэнкс

джеймс бонд

стивен спилберг

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости</strong>. Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", <a href="https://deadline.com/2020/10/masters-of-the-air-cary-joji-fukunaga-director-apple-series-amblin-playtone-steven-spielberg-tom-hanks-gary-goetzman-james-bond-no-time-to-die-1234589853/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Это будет его следующая работа как режиссера после фильма о Джеймсе Бонде. Съемки предположительно начнутся в марте. Всего в проекте будет десять эпизодов, он станет продолжением военных минисериалов на канале HBO ("Братья по оружию" и "Тихий океан"). "Повелители воздуха" тоже сначала были запущены в работу на HBO, но затем этот проект перешел на Apple+. Исполнительные продюсеры всей трилогии Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман. В основе "Повелителей воздуха" книга Дональда Л. Миллера о молодых американских летчиках, которые служили на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны.Бюджет проекта составляет около 200 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200915/bond-1577254645.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, джеймс бонд, стивен спилберг