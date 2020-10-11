https://ria.ru/20201011/fukanaga-1579073355.html
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках
Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", сообщает Deadline. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T01:58
2020-10-11T01:58
2020-10-11T01:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
джеймс бонд
стивен спилберг
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости</strong>. Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", <a href="https://deadline.com/2020/10/masters-of-the-air-cary-joji-fukunaga-director-apple-series-amblin-playtone-steven-spielberg-tom-hanks-gary-goetzman-james-bond-no-time-to-die-1234589853/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Это будет его следующая работа как режиссера после фильма о Джеймсе Бонде. Съемки предположительно начнутся в марте. Всего в проекте будет десять эпизодов, он станет продолжением военных минисериалов на канале HBO ("Братья по оружию" и "Тихий океан"). "Повелители воздуха" тоже сначала были запущены в работу на HBO, но затем этот проект перешел на Apple+. Исполнительные продюсеры всей трилогии Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман. В основе "Повелителей воздуха" книга Дональда Л. Миллера о молодых американских летчиках, которые служили на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны.Бюджет проекта составляет около 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200915/bond-1577254645.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, джеймс бонд, стивен спилберг
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости
. Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", сообщает
Deadline.
Это будет его следующая работа как режиссера после фильма о Джеймсе Бонде. Съемки предположительно начнутся в марте.
Всего в проекте будет десять эпизодов, он станет продолжением военных минисериалов на канале HBO ("Братья по оружию" и "Тихий океан"). "Повелители воздуха" тоже сначала были запущены в работу на HBO, но затем этот проект перешел на Apple+.
Исполнительные продюсеры всей трилогии Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман.
В основе "Повелителей воздуха" книга Дональда Л. Миллера о молодых американских летчиках, которые служили на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны.
Бюджет проекта составляет около 200 миллионов долларов.