Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/feyerverk-1579274930.html
Во Франции 40 человек атаковали полицейский участок фейерверками
Порядка 40 человек атаковали в ночь на воскресенье с помощью фейерверков комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа, сообщает бельгийский... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:02
2020-10-11T14:03
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579271174_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_ff1ecae64cc522a30a9ad8190070bcc7.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 40 человек атаковали в ночь на воскресенье с помощью фейерверков комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, сообщает бельгийский телеканал <a href="https://www.rtlplay.be/tvi" target="_blank">RTL</a>.В результате инцидента никто не пострадал. Но сообщается о повреждении полицейских автомобилей и входа в комиссариат.Сотрудники полиции обнаружили рядом с комиссариатом использованные установки для салюта. Полиция проводит расследование, но пока никто не задержан.Примечательно, что это уже не первый случай такого нападения на полицейский участок Шампиньи-сюр-Марн. Подобные инциденты фиксировались в 2018 году и в апреле этого года.В профсоюзной организации французских полицейских "Альянс" назвали такие действия недопустимыми. "Настало время, чтобы правительство занялось фактами применения насилия против сил правопорядка. Никто не уважает органы правопорядка, правительство не смогло, к сожалению, изменить эту тенденцию", - сказал представитель профсоюза Федерик Лягаш.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/frantsiya-1579221101.html
1
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579271174_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_fe9bd94af1ab546836f78e47e5a7d31f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, в мире

Во Франции 40 человек атаковали полицейский участок фейерверками

14:02 11.10.2020 (обновлено: 14:03 11.10.2020)
 
© AFP 2020 / Stephane De SakutinСотрудники полиции города Шампиньи-сюр-Марн возле участка, который был атакован с помощью фейерверков
Сотрудники полиции города Шампиньи-сюр-Марн возле участка, который был атакован с помощью фейерверков - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© AFP 2020 / Stephane De Sakutin
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 40 человек атаковали в ночь на воскресенье с помощью фейерверков комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа, сообщает бельгийский телеканал RTL.
В результате инцидента никто не пострадал. Но сообщается о повреждении полицейских автомобилей и входа в комиссариат.
Сотрудники полиции обнаружили рядом с комиссариатом использованные установки для салюта. Полиция проводит расследование, но пока никто не задержан.
Примечательно, что это уже не первый случай такого нападения на полицейский участок Шампиньи-сюр-Марн. Подобные инциденты фиксировались в 2018 году и в апреле этого года.
Пожарные на месте взрыва в 9-м округе Парижа. 12 января 2019 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 21:03
При столкновении двух самолетов на севере Франции погибли пять человек
В профсоюзной организации французских полицейских "Альянс" назвали такие действия недопустимыми. "Настало время, чтобы правительство занялось фактами применения насилия против сил правопорядка. Никто не уважает органы правопорядка, правительство не смогло, к сожалению, изменить эту тенденцию", - сказал представитель профсоюза Федерик Лягаш.
 
Обсудить1
ПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния