https://ria.ru/20201011/feyerverk-1579274930.html

Во Франции 40 человек атаковали полицейский участок фейерверками

Порядка 40 человек атаковали в ночь на воскресенье с помощью фейерверков комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа, сообщает бельгийский... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:02

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париж

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 40 человек атаковали в ночь на воскресенье с помощью фейерверков комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, сообщает бельгийский телеканал <a href="https://www.rtlplay.be/tvi" target="_blank">RTL</a>.В результате инцидента никто не пострадал. Но сообщается о повреждении полицейских автомобилей и входа в комиссариат.Сотрудники полиции обнаружили рядом с комиссариатом использованные установки для салюта. Полиция проводит расследование, но пока никто не задержан.Примечательно, что это уже не первый случай такого нападения на полицейский участок Шампиньи-сюр-Марн. Подобные инциденты фиксировались в 2018 году и в апреле этого года.В профсоюзной организации французских полицейских "Альянс" назвали такие действия недопустимыми. "Настало время, чтобы правительство занялось фактами применения насилия против сил правопорядка. Никто не уважает органы правопорядка, правительство не смогло, к сожалению, изменить эту тенденцию", - сказал представитель профсоюза Федерик Лягаш.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/frantsiya-1579221101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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