https://ria.ru/20201011/emodzi-1577974149.html

Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык

Недавно организация Unicode Consortium, отвечающая за наборы символов в наших смартфонах, представила 217 новых эмодзи. Там есть бородатая женщина, человек... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> Недавно организация Unicode Consortium, отвечающая за наборы символов в наших смартфонах, <a href="https://blog.emojipedia.org/217-new-emojis-in-final-list-for-2021/" target="_blank">представила</a> 217 новых эмодзи. Там есть бородатая женщина, человек неопределенного пола в разных жизненных ситуациях и рожицы со всеми возможными оттенками цвета кожи. Как забавные картинки стали отражением развития современного общества и стоит ли опасаться, что "цифровые иероглифы" вытеснят привычный язык, — в материале РИА Новости. Морзе и солнышкоЭкономно, а главное, стандартно передать эмоции в тексте пытались давно. В 1857 году в азбуке Морзе за выражением "любви и поцелуев" закрепили цифровой код 73, а позже сочетание 88. В начале 1980-х ученый-информатик Скотт Фалман предложил комбинацию типографских знаков :-) "для обозначения шутливых сообщений". В 1999-м появился первый набор электронных эмодзи: более 170 картинок японского программиста Сигэтаки Курита. Название — на самом деле аббревиатура двух понятий: e (絵 — картинка) и moji (文字 — символ, иероглиф), так что созвучие со словом "эмоция" совершенно случайно.Сейчас некоторые символы Курита кажутся архаичными: например, кланяющийся бизнесмен или значок факса. Но его изобретение так прижилось в Стране восходящего солнца, что в 2008-м первый айфон на местном рынке не вызвал особого интереса. Почему? Он не мог предавать эти картинки. Apple быстро исправилась, и теперь эта компания — ведущий поставщик эмодзи. Так, именно там придумали танцующую женщину в красном платье. Десять лет назад “иероглифы цифрового века” стала регулировать Unicode Consortium, некоммерческая организация из 12 представителей ведущих технологических компаний: в частности, IBM, Microsoft, Adobe, Apple, Google, Facebook. И началось триумфальное шествие эмодзи по миру. Среди свежих, по мнению автора телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольги Лукиновой, выделяются два типа. Во-первых — передающие новые оттенки эмоций (перебинтованное сердечко). Во-вторых — учитывающие актуальные темы расового неравенства и гендерной дискриминации. Изначально "лица" были только желтыми — как герои "Симпсонов". Смайлик делали похожим на солнышко, такой гармонично смотрится на белом фоне с черным текстом — приковывает внимание, но не отвлекает.В тюрьму за картинку В теории любой желающий может предложить Unicode Consortium собственный эмодзи, если только это не коммерческий логотип, божество или конкретный человек (хотя в 2016-м сделали исключение для Дэвида Боуи). Вдобавок придется доказывать, что новый знак будет востребован, потому что, несмотря на их многообразие, пользователи весьма консервативны. Так, согласно сервису онлайн-аналитики эмодзи в твиттере <a href="https://emojitracker.com/" target="_blank">Emojitracker</a>, самый популярный значок в соцсети — "лицо со слезами радости". Его использовали на данный момент более трех миллиардов раз, и комиссия Оксфордского словаря в 2015-м признала словом года. На втором с большим отрывом — "красное сердечко" (почти полтора миллиарда). В 2015-м инстаграм наводнил хештег #EggPlantFridays, под которым выкладывали откровенные мужские селфи. Контент заблокировали, но с тех пор за плодово-овощными эмодзи "баклажан" и "персик" закрепились фривольные ассоциации. Потом игривость сменилась строгостью. Вряд ли молодой француз, который в 2016 году прислал своей бывшей изображение пистолета, мог представить, что получит шесть месяцев тюрьмы. Суд расценил это сообщение как угрозу. Вскоре в большинстве наборов боевой револьвер заменили на водный. Неожиданной любовью американцев, <a href="https://www.buzzfeed.com/hannahjewell/the-most-nail-care-emoji-moments-of-2014" target="_blank">согласно</a> BuzzFeed, одно время пользовался эмодзи "маникюр". Как только его не применяли, помимо прямого смысла: и когда хотели продемонстрировать свое равнодушие, и как призыв прогулять занятия — насчитали более 20 ситуаций. Значение любого эмодзи можно посмотреть в специальной <a href="https://emojipedia.org/activity/" target="_blank">энциклопедии</a>, где часто с удивлением узнаешь, что язык картинок не настолько очевиден. Так, многие уверены, что лицо с паром из ноздрей выражает раздражение или гнев, хотя эта рожица задумывалась как символ момента, когда можно облегченно вздохнуть после тяжелого испытания. Две сложенные ладошки — вообще-то не мольба, а благодарность. А в Китае лицо с арбузом <a href="https://ekd.me/2020/04/gid-po-kitajskim-emodzi-zagadochnye-prikolnye-neobxodimye/" target="_blank">передает</a> ситуацию, за которой наблюдаешь с интересом со стороны: "запасемся попкорном". Читай по лицуПротивники эмодзи твердят, что такое упрощение возвращает человечество в эпоху наскальных рисунков: мол, отправил смеющуюся или удивленную рожицу и не надо напрягаться, подбирая слова. Однако сравнивать эмодзи с примитивными пиктограммами не совсем верно — это скорее идеограммы, значение которых не всегда тождественно изображению, как в упоминавшемся выше примере с маникюром.Наверное, если бы эмодзи не было, их следовало бы изобрести. Во-первых, любое изображение быстрее обрабатывается мозгом, чем текст, а в эпоху переизбытка информации это крайне актуально. Во-вторых, по словам преподавателя русского как иностранного Ольги Рождественской, "эмодзи помогают избежать малоприятных слов в мессенджерах: тот же значок тошноты иногда очень выручает". "Так можно разнообразить переписку со студентами или что-то быстрее объяснить: могу, например, взять с начинающими текст известной песни типа "Ой, мороз-мороз", добавить туда картинки и попросить вписать русские слова", — отмечает она. Ведь эмодзи все-таки в большинстве случаев универсальны, что важно в нашем глобальном мире. Веселые картинки завоевывают и деловую среду: ими перебрасываются в рабочих и клиентских чатах. Хотя тут важно знать меру. Кроме того, картинки советуют ставить в конце или начале фразы или смысловой конструкции, не разрывая словосочетания. Наконец, эмодзи, которые прекрасно разряжают обстановку, не рекомендуются, если нужно заявить о чем-то действительно важном или озвучить печальную новость. А вот беспокоиться по поводу стремительной экспансии эмодзи не стоит, считает Максим Кронгауз. Заменить более мощную и совершенную систему, чем язык, картинки нам все равно не смогут. Они так и останутся вспомогательным средством общения: даже для молодых людей, которые очень быстро всем этим наиграются.

https://ria.ru/20200420/1570200759.html

https://ria.ru/20200401/1569416947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, инстаграм, buzzfeed, максим кронгауз, дэвид боуи, китай, япония