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https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:06
2020-10-11T09:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.ДТП произошло на 490-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sokolskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сокольском районе</a> Вологодской области.Отмечается, что детей среди пострадавших нет.
https://ria.ru/20201010/dtp-1579204907.html
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вологодская область
РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

07:06 11.10.2020 (обновлено: 09:50 11.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП в Вологодской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает МЧС России.
ДТП произошло на 490-м километре автодороги Москва - Архангельск в Сокольском районе Вологодской области.
"Столкновение двух легковых автомобилей Subaru Impreza и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадало пять человек, из них погибло четыре человека, один человек госпитализирован в ЦРБ города Сокол. МЧС России проводило деблокировку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детей среди пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
 
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