https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T07:06

2020-10-11T07:06

2020-10-11T09:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вологодская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.ДТП произошло на 490-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sokolskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сокольском районе</a> Вологодской области.Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

https://ria.ru/20201010/dtp-1579204907.html

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вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия