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Что делать, если рядом токсичный человек
Сейчас в моде понятие "токсичных отношений", которые возникают с "токсичными людьми". В интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт высшей категории... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T02:08
2020-10-11T02:08
человек
отношения
психиатрия
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас в моде понятие "токсичных <a href="https://ria.ru/product_otnosheniya/" target="_blank">отношений</a>", которые возникают с "токсичными людьми". В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201011/toksichnost-1579079782.html">радио Sputnik</a> психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович призвал не навешивать подобные ярлыки.Некоторые психологи настаивают на том, что нас окружает множество "токсичных" людей, с которыми лучше не общаться. Для убедительности делят этих людей на разные типы. Например: жертва обстоятельств, потребитель, саботажник, зануда, независимый, лицемер, болото.Навешивать на людей ярлыки не стоит, тем более, что в такой классификации нет системы, отмечает психиатр Александр Федорович.По его мнению, и тех самых энергетических вампиров, от которых все привыкли защищаться, тоже не существует – проблема в нас самих."Энергетических вампиров не бывает. Это мы сами, когда попадаем в неприятную ситуацию, теряем энергию, и тогда считаем, что тот, кто рядом – энергетический вампир", – уверен Александр Федорович.При этом он считает, что избегать общения с неприятными людьми – не всегда лучший способ поведения."Избегающая форма поведения не всегда хороша. Особенно если речь идет о подростках и молодых людях. В этом случае они не могут выработать соответствующую технику взаимодействия, то есть нарушается социализация. Более того, если эти чувства у меня вызывает начальник – как я могу отказаться от взаимодействия с ним? Уйти с работы? Нужно вырабатывать технику поведения с людьми неприятными, неудобными", – полагает Александр Федорович.
https://ria.ru/20201008/son-1578742406.html
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человек, отношения, психиатрия, общество

Что делать, если рядом токсичный человек

02:08 11.10.2020
 
© Milkos/ Konstantin PostumitenkoМуж и жена ссорятся
Муж и жена ссорятся - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Milkos/ Konstantin Postumitenko
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сейчас в моде понятие "токсичных отношений", которые возникают с "токсичными людьми". В интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович призвал не навешивать подобные ярлыки.
Некоторые психологи настаивают на том, что нас окружает множество "токсичных" людей, с которыми лучше не общаться. Для убедительности делят этих людей на разные типы. Например: жертва обстоятельств, потребитель, саботажник, зануда, независимый, лицемер, болото.
Навешивать на людей ярлыки не стоит, тем более, что в такой классификации нет системы, отмечает психиатр Александр Федорович.

"Есть люди, которые склонны к депрессивным реакциям или невротизации. Это люди тревожно-мнительного склада, у которых любая нагрузка извне вызывает переживания. И тогда человек начинает размышлять, что произошло, но не с ним, а вокруг. И эти размышления приводят к тому, что он решает, что у него токсичный начальник, подчиненный-болото, или что-то такое. Таких ярлыков можно навешать огромное количество, но должна быть система", – отметил Александр Федорович в эфире радио Sputnik.

По его мнению, и тех самых энергетических вампиров, от которых все привыкли защищаться, тоже не существует – проблема в нас самих.
"Энергетических вампиров не бывает. Это мы сами, когда попадаем в неприятную ситуацию, теряем энергию, и тогда считаем, что тот, кто рядом – энергетический вампир", – уверен Александр Федорович.
При этом он считает, что избегать общения с неприятными людьми – не всегда лучший способ поведения.
"Избегающая форма поведения не всегда хороша. Особенно если речь идет о подростках и молодых людях. В этом случае они не могут выработать соответствующую технику взаимодействия, то есть нарушается социализация. Более того, если эти чувства у меня вызывает начальник – как я могу отказаться от взаимодействия с ним? Уйти с работы? Нужно вырабатывать технику поведения с людьми неприятными, неудобными", – полагает Александр Федорович.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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