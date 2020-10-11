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https://ria.ru/20201011/buket-1579254916.html
Житель Башкирии ранил ножом жену, не принявшую от него букет роз и кольцо
Житель Башкирии ранил ножом супругу, которая не захотела помириться с ним после расставания и не приняла от него букет роз и золотое кольцо, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:38
2020-10-11T14:22
республика башкортостан
происшествия
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<strong>УФА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> ранил ножом супругу, которая не захотела помириться с ним после расставания и не приняла от него букет роз и золотое кольцо, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в общежитии в Белорецком районе. В полицию поступило сообщение о ранении 43-летней женщины.В сообщении говорится, что прибывшие на место полицейские обнаружили на полу общежития следы крови и лепестки роз. Пострадавшую женщину экстренно увезли медики. Стражи порядка установили, что на женщину напал ее 51-летний муж. Мужчину задержали, он дал признательные показания.По данным МВД по Башкирии, в настоящее время женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу. Следователем Белорецкого района возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20201004/svadba-1578167945.html
https://ria.ru/20200528/1572093161.html
Скрепы
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Я пришёл к тебе, любя. Ты по-прежнему мне нужна. Купил кольцо и букет я роз. В ответ скалка, - и я в разнос.
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республика башкортостан
РИА Новости
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республика башкортостан, происшествия

Житель Башкирии ранил ножом жену, не принявшую от него букет роз и кольцо

10:38 11.10.2020 (обновлено: 14:22 11.10.2020)
 
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УФА, 11 окт — РИА Новости. Житель Башкирии ранил ножом супругу, которая не захотела помириться с ним после расставания и не приняла от него букет роз и золотое кольцо, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в общежитии в Белорецком районе. В полицию поступило сообщение о ранении 43-летней женщины.
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В сообщении говорится, что прибывшие на место полицейские обнаружили на полу общежития следы крови и лепестки роз. Пострадавшую женщину экстренно увезли медики. Стражи порядка установили, что на женщину напал ее 51-летний муж. Мужчину задержали, он дал признательные показания.

"Мужчина рассказал, что супруга узнала об измене мужа и выгнала его. Через два месяца он попытался вновь разжечь огонь в отношениях. По замыслу подозреваемого букет роз и золотое кольцо должны были растопить сердце любимой, но все пошло не по плану. Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой, пытаясь изгнать его из своей жизни. Букет красных роз разлетелся по коридорам общежития — мужчина затаил сильную обиду. Недолго думая, он пошел в магазин и купил нож. Вернувшись, он нанес им удар жене в живот", — сообщает полиция.

По данным МВД по Башкирии, в настоящее время женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу. Следователем Белорецкого района возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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Республика БашкортостанПроисшествия
 
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