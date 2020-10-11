https://ria.ru/20201011/buket-1579254916.html

Житель Башкирии ранил ножом жену, не принявшую от него букет роз и кольцо

Житель Башкирии ранил ножом супругу, которая не захотела помириться с ним после расставания и не приняла от него букет роз и золотое кольцо, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:38

2020-10-11T10:38

2020-10-11T14:22

республика башкортостан

происшествия

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<strong>УФА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> ранил ножом супругу, которая не захотела помириться с ним после расставания и не приняла от него букет роз и золотое кольцо, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в общежитии в Белорецком районе. В полицию поступило сообщение о ранении 43-летней женщины.В сообщении говорится, что прибывшие на место полицейские обнаружили на полу общежития следы крови и лепестки роз. Пострадавшую женщину экстренно увезли медики. Стражи порядка установили, что на женщину напал ее 51-летний муж. Мужчину задержали, он дал признательные показания.По данным МВД по Башкирии, в настоящее время женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу. Следователем Белорецкого района возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20201004/svadba-1578167945.html

https://ria.ru/20200528/1572093161.html

Denis Inkognito Скрепы 17

Natalia Bikowa Я пришёл к тебе, любя. Ты по-прежнему мне нужна. Купил кольцо и букет я роз. В ответ скалка, - и я в разнос. 13

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия