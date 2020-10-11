В Белоруссии сообщили о задержании 26 журналистов, освещавших протесты
© REUTERS / BelaPANСотрудники правоохранительных органов задерживают участников митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Более 20 журналистов, освещавших акции протеста в воскресенье, задержаны в различных городах Белоруссии, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В воскресенье в республике проходят традиционные несанкционированные акции протеста, наиболее крупное массовое мероприятие – в Минске.
Как отмечает ассоциация, среди задержанных – представители белорусских и иностранных СМИ, в том числе российских. Ранее сообщалось, что в том числе силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска, у него есть временная аккредитация МИД Белоруссии нового образца.
По данным БАЖ, также среди задержанных журналисты белорусских порталов onliner и tut.by, оппозиционной газеты "Народная воля", информационного агентства "Белапан", польского телеканала "Белсат", газеты "Комсомольская правда".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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