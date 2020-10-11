https://ria.ru/20201011/belorussiya-1579288412.html

В Белоруссии сообщили о задержании 26 журналистов, освещавших протесты

Более 20 журналистов, освещавших акции протеста в воскресенье, задержаны в различных городах Белоруссии, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T16:03

2020-10-11T16:03

2020-10-11T16:03

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579285447_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_53746fd8b079089b0cbebc812fbed423.jpg

<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Более 20 журналистов, освещавших акции протеста в воскресенье, задержаны в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).В воскресенье в республике проходят традиционные несанкционированные акции протеста, наиболее крупное массовое мероприятие – в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Как отмечает ассоциация, среди задержанных – представители белорусских и иностранных СМИ, в том числе российских. Ранее сообщалось, что в том числе силовики <a href="https://ria.ru/20201011/ria-1579283746.html" target="_blank">задержали корреспондента</a> РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска, у него есть временная аккредитация МИД Белоруссии нового образца.По данным БАЖ, также среди задержанных журналисты белорусских порталов onliner и tut.by, оппозиционной газеты "Народная воля", информационного агентства "Белапан", польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", газеты "Комсомольская правда".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201011/minsk-1579285492.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

madvigo Так, сегодня журналистов больше чем протестунов. Вот и результат. 15

Alexandr Lazerko Две недели назад было объявлено о прекращении аккредитации иностранных журналистов.Процедуру нужно проходит по новым правилам.Иностранцы нарушили закон ,а теперь будут выть что свободе слова наступили на горло. 11

6

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире