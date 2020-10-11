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https://ria.ru/20201011/belaes-1579249970.html
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Первый энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:49
2020-10-11T09:54
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
атомстройэкспорт
белорусская аэс
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Первый энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности, сообщила в воскресенье пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерства энергетики Белоруссии</a>.Таким образом, по данным минэнерго республики, положено начало жизненного цикла реактора.Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время на первом энергоблоке БелАЭС проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.<a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусская АЭС</a> - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a>). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/gaz-1577947512.html
https://ria.ru/20200616/1573018622.html
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гродненская область
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, атомстройэкспорт, белорусская аэс, белоруссия, экономика

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

09:49 11.10.2020 (обновлено: 09:54 11.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Таким образом, по данным минэнерго республики, положено начало жизненного цикла реактора.
Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время на первом энергоблоке БелАЭС проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьАтомстройэкспортБелорусская АЭСБелоруссияЭкономика
 
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