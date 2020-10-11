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https://ria.ru/20201011/barzha-1579300943.html
В Татарстане баржа с песком села на мель и получила пробоину
Груженная песчано-гравийной смесью баржа, следовавшая из Пермского края в Нижегородскую область, села на мель на Каме в Татарстане и получила повреждение, никто РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:58
2020-10-11T22:11
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ,11 окт — РИА Новости.</strong> Груженная песчано-гравийной смесью баржа, следовавшая из <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a>, села на мель на Каме в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстане</a> и получила повреждение, никто не пострадал, сообщает главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по Татарстану."В 12:26 11 октября &lt;…&gt; от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства КП Чистополь поступило сообщение, что в 08:00 на 1427-м километре водного пути реки Кама вблизи Лаишево произошла посадка на мель одной из пяти секций баржи, груженной ОПГС (маршрут: Беляевка Пермского края — Нижний Новгород). Судно получило повреждение в районе машинного отделения", — говорится в сообщении.По информации МЧС, на судне находился экипаж из 12 человек. На месте работал толкач ОТ-849, проводил откачку воды. К месту происшествия направлены два толкача для откачки воды и устранения пробоины (один из Ульяновска, предварительное время следования 15 часов, второй — из Нижнего Новгорода, предварительное время следования 30 часов).В ходе устранения происшествия было организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rostransnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ространснадзором</a>, Волжским государственным бассейновым управлением водных путей, Казанским линейным отделом Госморречнадзора.
https://ria.ru/20201011/teplokhod-1579252606.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане баржа с песком села на мель и получила пробоину

17:58 11.10.2020 (обновлено: 22:11 11.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama riverРека Кама
Река Кама - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama river
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ,11 окт — РИА Новости. Груженная песчано-гравийной смесью баржа, следовавшая из Пермского края в Нижегородскую область, села на мель на Каме в Татарстане и получила повреждение, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 12:26 11 октября <…> от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства КП Чистополь поступило сообщение, что в 08:00 на 1427-м километре водного пути реки Кама вблизи Лаишево произошла посадка на мель одной из пяти секций баржи, груженной ОПГС (маршрут: Беляевка Пермского края — Нижний Новгород). Судно получило повреждение в районе машинного отделения", — говорится в сообщении.
Теплоход Бородино, получивший пробоину и севший на мель в подмосковных Луховицах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 10:09
В Подмосковье пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель
По информации МЧС, на судне находился экипаж из 12 человек. На месте работал толкач ОТ-849, проводил откачку воды. К месту происшествия направлены два толкача для откачки воды и устранения пробоины (один из Ульяновска, предварительное время следования 15 часов, второй — из Нижнего Новгорода, предварительное время следования 30 часов).

"Разлива топлива нет, судовой ход не нарушен, угрозы затопления нет. Пострадавших и погибших нет. В 16:15 судно сняли с мели", — отмечает ведомство.

В ходе устранения происшествия было организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, ФСБ, Ространснадзором, Волжским государственным бассейновым управлением водных путей, Казанским линейным отделом Госморречнадзора.
 
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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