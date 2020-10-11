https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html

В Чечне ликвидировали двух боевиков

Оперативники ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Чечне, сообщает информационный центр Национального антитеррористического... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:47

2020-10-11T12:47

2020-10-11T17:00

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Оперативники ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a>, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Операция проводилась в Серноводском районе. Спецназ заблокировал боевиков на участке в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская. В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия."В ходе перестрелки двое бандитов нейтрализованы. Спецоперация продолжается", — добавили в <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>.В конце августа во время контртеррористической операции <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">в Ингушетии были уничтожены три боевика</a>. Как сообщалось, они были сторонниками ИГ*. Боевиков заблокировали в частном доме в селении Троицкое, но на предложение сдаться они открыли огонь. При этом пострадали двое силовиков.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Арсений Новиков Молодцы чекисты! 59

Серёжа . Спасибо! 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры после спецоперации в Чечне НАК распространил видео после операции в Чечне, в ходе которой были нейтрализованы два бандита. На записи видны автоматы, гранаты и значительное количество патронов. 2020-10-11T12:47 true PT0M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, происшествия