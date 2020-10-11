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В Чечне ликвидировали двух боевиков
Оперативники ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Чечне, сообщает информационный центр Национального антитеррористического... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:47
2020-10-11T17:00
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Оперативники ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a>, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Операция проводилась в Серноводском районе. Спецназ заблокировал боевиков на участке в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская. В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия."В ходе перестрелки двое бандитов нейтрализованы. Спецоперация продолжается", — добавили в <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>.В конце августа во время контртеррористической операции <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">в Ингушетии были уничтожены три боевика</a>. Как сообщалось, они были сторонниками ИГ*. Боевиков заблокировали в частном доме в селении Троицкое, но на предложение сдаться они открыли огонь. При этом пострадали двое силовиков.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
Молодцы чекисты!
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Спасибо!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры после спецоперации в Чечне
НАК распространил видео после операции в Чечне, в ходе которой были нейтрализованы два бандита. На записи видны автоматы, гранаты и значительное количество патронов.
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национальный антитеррористический комитет рф, происшествия

В Чечне ликвидировали двух боевиков

12:47 11.10.2020 (обновлено: 17:00 11.10.2020)
 
© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Национальный антитеррористический комитет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Оперативники ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Чечне, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Операция проводилась в Серноводском районе. Спецназ заблокировал боевиков на участке в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская. В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия.
"В ходе перестрелки двое бандитов нейтрализованы. Спецоперация продолжается", — добавили в НАК.
В конце августа во время контртеррористической операции в Ингушетии были уничтожены три боевика. Как сообщалось, они были сторонниками ИГ*. Боевиков заблокировали в частном доме в селении Троицкое, но на предложение сдаться они открыли огонь. При этом пострадали двое силовиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:18
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
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Национальный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
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