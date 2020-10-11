https://ria.ru/20201011/arest-1579276889.html

Архангельского и.о. министра образования отправили под домашний арест

Суд в Архангельске постановил отправить под домашний арест сроком на два месяца и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:15

2020-10-11T14:15

2020-10-11T14:15

архангельская область

архангельск

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a> постановил отправить под домашний арест сроком на два месяца и.о. министра образования <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> Юрия Гнедышева, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.Гнедышев был задержан в пятницу в своем кабинете. В СУСК РФ по региону уточнили, что чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".В ведомстве добавили, что допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, "проверяются все контакты подозреваемого в сети". Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, Гнедышев был назначен и.о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

https://ria.ru/20200910/yakutsk-1577020239.html

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архангельская область

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, архангельск, происшествия