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Архангельского и.о. министра образования отправили под домашний арест
Суд в Архангельске постановил отправить под домашний арест сроком на два месяца и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:15
2020-10-11T14:15
архангельская область
архангельск
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a> постановил отправить под домашний арест сроком на два месяца и.о. министра образования <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> Юрия Гнедышева, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.Гнедышев был задержан в пятницу в своем кабинете. В СУСК РФ по региону уточнили, что чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".В ведомстве добавили, что допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, "проверяются все контакты подозреваемого в сети". Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, Гнедышев был назначен и.о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.
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архангельская область
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архангельская область, архангельск, происшествия

Архангельского и.о. министра образования отправили под домашний арест

14:15 11.10.2020
 
© Фото : страница Юрия Гнедышева в соцсетиЮрий Гнедышев
Юрий Гнедышев - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : страница Юрия Гнедышева в соцсети
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МУРМАНСК, 11 окт - РИА Новости. Суд в Архангельске постановил отправить под домашний арест сроком на два месяца и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Следствие ходатайствовало об аресте, суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест", - сказали в СУСК. По словам собеседника агентства, срок домашнего ареста пока составляет два месяца.
Гнедышев был задержан в пятницу в своем кабинете. В СУСК РФ по региону уточнили, что чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".
В ведомстве добавили, что допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, "проверяются все контакты подозреваемого в сети". Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, Гнедышев был назначен и.о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.
 
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Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
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