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Путин рассказал о перспективах модернизации АПК

Президент России Владимир Путин заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:26

2020-10-11T00:26

2020-10-11T06:13

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции в стране и в мире еще предстоит сделать немало.Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. "А на селе у нас живет много именно больших, многодетных семей. И это замечательно, за этим будущее", - добавил президент.По его словам, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве."Такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работников отрасли. Без вашей готовности к развитию, освоению передовых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства. Убежден, что впереди вас ждут новые успехи и свершения", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579233865.html

Александр Лосев Модернизировать будут как здравоохранение и образование? 19

Eugene Krabs "Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры"... Ну во-первых, это предстоит сделать именно вам, а не аграриям. Именно вы ответственны за продвижение и "внедрение" нашей продукции за границу. Но работа в этом направлении даже не ведется. А во-вторых - зачем же тогда сельхоз аренда для китайцев выдается, если вы стремитесь к вышеизложенному? 16

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика