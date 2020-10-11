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Путин рассказал о перспективах модернизации АПК
Президент России Владимир Путин заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:26
2020-10-11T06:13
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции в стране и в мире еще предстоит сделать немало.Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. "А на селе у нас живет много именно больших, многодетных семей. И это замечательно, за этим будущее", - добавил президент.По его словам, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве."Такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работников отрасли. Без вашей готовности к развитию, освоению передовых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства. Убежден, что впереди вас ждут новые успехи и свершения", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579233865.html
Модернизировать будут как здравоохранение и образование?
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"Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры"... Ну во-первых, это предстоит сделать именно вам, а не аграриям. Именно вы ответственны за продвижение и "внедрение" нашей продукции за границу. Но работа в этом направлении даже не ведется. А во-вторых - зачем же тогда сельхоз аренда для китайцев выдается, если вы стремитесь к вышеизложенному?
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россия
РИА Новости
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россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал о перспективах модернизации АПК

00:26 11.10.2020 (обновлено: 06:13 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции в стране и в мире еще предстоит сделать немало.
"Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры", - сказал Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. "А на селе у нас живет много именно больших, многодетных семей. И это замечательно, за этим будущее", - добавил президент.
По его словам, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве.
"Такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работников отрасли. Без вашей готовности к развитию, освоению передовых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства. Убежден, что впереди вас ждут новые успехи и свершения", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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