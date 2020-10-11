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В Красноярске завели дело из-за разлива топлива в Ангару
Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУТ. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:27
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ангара
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщается на <a href="https://zapsib-sut.sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> Западно-Сибирского СУТ.По предварительным данным следствия, разлив топлива произошел 2 октября при движении по реке Ангара транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в районе 196 километров от <a href="http://ria.ru/location_Kodinsk/" target="_blank" data-auto="true">Кодинска</a> Кежемского района. Отмечается, что топливо разлилось из цистерны на борту баржи."Вследствие износа емкости произошел ее разрыв, и в результате этого произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара, чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде", - отметили в ведомстве.Сообщается настоящее время по уголовному делу производятся осмотры мест происшествия, обыски по месту нахождения организации, допросы членов судовой команды и руководящего состава ООО "Приангарский ЛПК", расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20200712/1574236399.html
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ангара
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ангара, красноярск, происшествия

В Красноярске завели дело из-за разлива топлива в Ангару

14:27 11.10.2020 (обновлено: 16:49 11.10.2020)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЦистерна на транспортировочной барже, принадлежащая ООО "Приангарский ЛПК"
Цистерна на транспортировочной барже, принадлежащая ООО Приангарский ЛПК - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУТ.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, разлив топлива произошел 2 октября при движении по реке Ангара транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в районе 196 километров от Кодинска Кежемского района. Отмечается, что топливо разлилось из цистерны на борту баржи.
"Вследствие износа емкости произошел ее разрыв, и в результате этого произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара, чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде", - отметили в ведомстве.
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Сообщается настоящее время по уголовному делу производятся осмотры мест происшествия, обыски по месту нахождения организации, допросы членов судовой команды и руководящего состава ООО "Приангарский ЛПК", расследование уголовного дела продолжается.
 
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АнгараКрасноярскПроисшествия
 
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