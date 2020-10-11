В Красноярске завели дело из-за разлива топлива в Ангару
14:27 11.10.2020 (обновлено: 16:49 11.10.2020)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЦистерна на транспортировочной барже, принадлежащая ООО "Приангарский ЛПК"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУТ.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, разлив топлива произошел 2 октября при движении по реке Ангара транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в районе 196 километров от Кодинска Кежемского района. Отмечается, что топливо разлилось из цистерны на борту баржи.
"Вследствие износа емкости произошел ее разрыв, и в результате этого произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара, чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде", - отметили в ведомстве.
Сообщается настоящее время по уголовному делу производятся осмотры мест происшествия, обыски по месту нахождения организации, допросы членов судовой команды и руководящего состава ООО "Приангарский ЛПК", расследование уголовного дела продолжается.