https://ria.ru/20201011/angara-1579278104.html

В Красноярске завели дело из-за разлива топлива в Ангару

Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУТ. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:27

2020-10-11T14:27

2020-10-11T16:49

ангара

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщается на <a href="https://zapsib-sut.sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> Западно-Сибирского СУТ.По предварительным данным следствия, разлив топлива произошел 2 октября при движении по реке Ангара транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", в районе 196 километров от <a href="http://ria.ru/location_Kodinsk/" target="_blank" data-auto="true">Кодинска</a> Кежемского района. Отмечается, что топливо разлилось из цистерны на борту баржи."Вследствие износа емкости произошел ее разрыв, и в результате этого произошел разлив дизельного топлива в реку Ангара, чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде", - отметили в ведомстве.Сообщается настоящее время по уголовному делу производятся осмотры мест происшествия, обыски по месту нахождения организации, допросы членов судовой команды и руководящего состава ООО "Приангарский ЛПК", расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20200712/1574236399.html

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ангара

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангара, красноярск, происшествия