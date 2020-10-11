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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/aliev-1579259445.html
Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе
Россия обладает большими возможностями повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, чем любая другая страна. Об этом в интервью РБК заявил... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:33
2020-10-11T11:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Россия обладает большими возможностями повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, чем любая другая страна. Об этом в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> заявил президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>. "Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль &lt;…&gt; она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе", — пояснил он. В Москву 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 сентября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579246711.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209401.html
Да, Россия сильнейший в мире переговорщик и посредник. Раз начала, доведёт до позитивного решения. и подписания правовых документов. Так и будет.
11
Завилял. Видимо дела на фронте не так хороши как он хотел.
10
11
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

11:33 11.10.2020 (обновлено: 11:36 11.10.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия обладает большими возможностями повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, чем любая другая страна. Об этом в интервью РБК заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль <…> она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе", — пояснил он.
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 09:15Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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В Москву 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 сентября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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