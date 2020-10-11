https://ria.ru/20201011/aliev-1579259445.html

Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия обладает большими возможностями повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, чем любая другая страна. Об этом в интервью РБК заявил... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:33

2020-10-11T11:33

2020-10-11T11:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Россия обладает большими возможностями повлиять на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, чем любая другая страна. Об этом в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> заявил президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>. "Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль <…> она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе", — пояснил он. В Москву 9 октября по приглашению президента России Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 сентября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579246711.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209401.html

lyuda.terenteva.55 Да, Россия сильнейший в мире переговорщик и посредник. Раз начала, доведёт до позитивного решения. и подписания правовых документов. Так и будет. 11

Арсений Новиков Завилял. Видимо дела на фронте не так хороши как он хотел. 10

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире