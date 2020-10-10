https://ria.ru/20201010/zhurnalist-1579155562.html

Раненный в Карабахе российский журналист вышел из комы

Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок вышел из комы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ереванского медцентра "Эребуни" Шушан... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:36

2020-10-10T11:36

2020-10-10T11:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок вышел из комы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ереванского медцентра "Эребуни" Шушан Унанян.В четверг был повторно обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня."Раненый журналист вышел из комы, отключен от аппарата искусственного дыхания. Он начал говорить, его состояние стабильно тяжелое", - сказала Унанян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Режим прекращения огня вступил в силу с 11.00 мск 10 октября согласно договоренностям по Карабаху в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shushi-1578917505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, в мире