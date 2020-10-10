Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 участников долевого строительства в Рязанской области, заявил глава региона Николай Любимов по итогам очередного заседания совета.
Заседание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина 9 октября. На нем были рассмотрены вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в пяти регионах РФ, в том числе в Рязанской области, и приняты решения по 15 домам. В частности, в Рязанской области будет достроен дом застройщика-банкрота "Альфа Рязань".
"Решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков позволит решить жилищную проблему еще 97 граждан, которые вложили свои денежные средства в строительство многоквартирного дома на улице Стройкова в Рязани, застройщиком которого выступало ООО "Альфа Рязань". После передачи Арбитражным судом Рязанской области прав и обязанностей застройщика этого дома региональному фонду защиты прав дольщиков, по итогам конкурсных процедур будет определен генеральный подрядчик, который завершит строительство объекта", - сказал Любимов.
По словам главы региона, также во взаимодействии с федеральным Фондом будут восстанавливаться права дольщиков ООО "Инжстрой" и ООО "ПСГ "Строитель". Дом на улице Баженова в Рязани будет достроен, а дольщикам дома по улице 50 лет СССР в городе Касимове выплатят компенсации. Денежные средства в размере 45 миллионов рублей для обеспечения софинансирования этих трех объектов в областном бюджете на 2020 год предусмотрены.
"Мы продолжаем активно заниматься проблемой дольщиков, чьи права были нарушены. Проведена большая и очень непростая совместная работа, в результате которой этот вопрос практически закрыт. В регионе было 26 проблемных многоквартирных домов, с нарушением срока передачи квартир, это 2890 семей. Сейчас они достроены, в них живут люди. Мы благодарны федеральному центру за поддержку и лично заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Серьезное внимание, которое он уделяет Рязанской области, очень важно для нас. Со своей стороны мы готовы прилагать все возможные усилия для того, чтобы проблемы обманутых дольщиков были окончательно решены", - заявил Любимов.