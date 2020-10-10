https://ria.ru/20201010/zhaparov-1579184930.html

Жапаров заявил, что готов отвечать за развитие событий в стране

Кандидат в премьеры Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов отвечать за дальнейшее развитие событий в стране и не намерен менять действующий состав кабинета... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:38

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протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в премьеры Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов отвечать за дальнейшее развитие событий в стране и не намерен менять действующий состав кабинета министров."Я не намерен вносить изменения в нынешний состав", - заявил Жапаров, выступая перед депутатами парламента республики.Также Жапаров подчеркнул, что "готов отвечать за дальнейшее развитие событий в стране". "Мы едва не потеряли нашу страну, сейчас нужен порядок", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579186447.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире