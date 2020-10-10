https://ria.ru/20201010/zagranpasport-1578853208.html

В Прикамье будут оформлять загранпаспорта без участия сотрудников МВД

В шести филиалах МФЦ Прикамья для оформления загранпаспортов сроком действия десять лет начали устанавливать криптокабины, благодаря которым местные жители... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

2020-10-10T13:25

хорошие новости

мфц (многофункциональный центр)

пермский край

технологии

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>В шести филиалах МФЦ Прикамья для оформления загранпаспортов сроком действия десять лет начали устанавливать криптокабины, благодаря которым местные жители смогут получить документ за месяц. Новая цифровая услуга станет доступна до конца этого года, <a href="https://www.permkrai.ru/news/v-mfts-prikamya-ustanovili-kriptokabiny-dlya-oformleniya-zagranpasportov-novogo-pokoleniya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте губернатора и правительства Пермского края.Криптокабины внешне похожи на привычные будки для мгновенной цифровой фотографии, оснащены цифровой фотокамерой, сканером для отпечатков пальцев, а также считывателем штрих-кода и микросхем для паспортов.Ожидается, что технические новинки помогут сделать процедуру оформления заграничных паспортов нового поколения более быстрой и доступной для жителей края, так как криптокабины позволяют оформить документ без участия сотрудников МВД. Заявителю достаточно будет прийти в филиал МФЦ и получить специальный штрих-код, который необходимо просканировать в кабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора и голосовому помощнику, можно самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, и сделать фото. Все сведения будут автоматически направлены в Центр обработки данных МВД. По прогнозам создателей криптокабин, на получение паспорта для пермяков потребуется около одного месяца, для гостей региона срок увеличится до трех месяцев. Готовые документы поступят в тот же МФЦ, где подавалось заявление. Новое оборудование уже появилось в офисах МФЦ "Центральный-2" (Пермь), "Кунгурский", "Лысьвенский", "Соликамский-2", "Краснокамский" и "Чайковский". Учреждениям лишь необходимо пройти процедуру по аттестации кабин и обеспечению их информационной безопасности. Также осталось подключить их к системе межведомственного электронного взаимодействия и обучить сотрудников МФЦ использованию оборудования.

https://ria.ru/20200918/uvedomleniya-1577437786.html

https://ria.ru/20200526/1571982584.html

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пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, мфц (многофункциональный центр), пермский край, технологии