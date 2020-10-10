https://ria.ru/20201010/vzryvy-1579154841.html
Под Рязанью ликвидировали пожары из-за взрыва на складе боеприпасов
В Рязанской области ликвидированы пожары на территории населенных пунктов, произошедшие из-за взрыва на складе боеприпасов 7 октября, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:32
2020-10-10T11:32
2020-10-10T11:32
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> ликвидированы пожары на территории населенных пунктов, произошедшие из-за взрыва на складе боеприпасов 7 октября, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Совместными усилиями сил и средств РСЧС ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября. На данный момент основные работы завершены", - сообщил собеседник агентства.Спасатели, прибывшие для усиления из Тульской из Московской области, а также Москвы, планируют вернуться домой; оставшаяся группировка МЧС продолжит работы по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
рязанская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия