https://ria.ru/20201010/vyplaty-1579207055.html

Правительство одобрило внесение изменений в выплаты многодетным семьям

Кабмин России одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:01

2020-10-10T19:01

2020-10-10T19:26

россия

законодательство

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин России одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, <a href="http://government.ru/news/40589/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается </a>на сайте правительства.На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов РФ и бюджету <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> на 2020 год.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, кабмин обсудит проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".Отмечается, что принятие законопроекта направлено на совершенствование порядка государственной регистрации актов гражданского состояния."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200928/mnogodetnye-1577776872.html

https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html

Дураки и дороги Ну кто нынче массово плодится в россии?..Только граждане СНГ,ставшие россиянами(ну или те,кто с головой не дружит).. 17

антон чехов сейчас одного ребенка тяжело тянуть и что это вв надеется что будут детей по 2-3 в семье заводить .понятно у него внуки подрастают а им рабы нужны .стариков потихоньку удаляет ему нужны молодые . 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, законодательство, правительство рф, общество