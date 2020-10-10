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Правительство одобрило внесение изменений в выплаты многодетным семьям
Кабмин России одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:01
2020-10-10T19:26
россия
законодательство
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин России одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, <a href="http://government.ru/news/40589/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается </a>на сайте правительства.На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов РФ и бюджету <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> на 2020 год.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, кабмин обсудит проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".Отмечается, что принятие законопроекта направлено на совершенствование порядка государственной регистрации актов гражданского состояния."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200928/mnogodetnye-1577776872.html
https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html
Ну кто нынче массово плодится в россии?..Только граждане СНГ,ставшие россиянами(ну или те,кто с головой не дружит)..
17
сейчас одного ребенка тяжело тянуть и что это вв надеется что будут детей по 2-3 в семье заводить .понятно у него внуки подрастают а им рабы нужны .стариков потихоньку удаляет ему нужны молодые .
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россия
РИА Новости
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россия, законодательство, правительство рф, общество

Правительство одобрило внесение изменений в выплаты многодетным семьям

19:01 10.10.2020 (обновлено: 19:26 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДети с родителями на прогулке
Дети с родителями на прогулке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кабмин России одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ, сообщается на сайте правительства.
На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура на 2020 год.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Кроме того, кабмин обсудит проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Отмечается, что принятие законопроекта направлено на совершенствование порядка государственной регистрации актов гражданского состояния.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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