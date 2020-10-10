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Хакеры могли взломать системы компьютерной поддержки выборов в США
Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, но нет подтверждений, что они смогли ими воспользоваться, сообщило в пятницу... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T04:12
2020-10-10T04:20
президентские выборы в сша — 2020
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, но нет подтверждений, что они смогли ими воспользоваться, сообщило в пятницу Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA)."CISA знает о некоторых случаях, когда в результате этой деятельности имел место неразрешенный доступ к системам поддержки выборов. Тем не менее, у CISA нет на данный момент данных о том, чтобы была скомпрометирована достоверность данных о выборах", - говорится в сообщении.Речь идет о некоей "продвинутой постоянной угрозе" со стороны неназванных лиц, которые использовали старые и новые уязвимости в аутентификационном сервисе Windows Netlogon. Неизвестные хакеры использовали тактику комбинирования различных уязвимых точек в системе в рамках одной хакерской атаки на сеть или приложение.CISA публикует техническую информацию для защиты от подобных хакерских атак. В сообщении подчеркивается, что анализ угрозы еще не закончен, рекомендации будут обновляться.Выборы президента США, в конгресс, местные легислатуры, а также ряд губернаторских выборов пройдут в США 3 ноября.
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сша, в мире

Хакеры могли взломать системы компьютерной поддержки выборов в США

04:12 10.10.2020 (обновлено: 04:20 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, но нет подтверждений, что они смогли ими воспользоваться, сообщило в пятницу Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA).
"Недавняя злонамеренная деятельность часто… была направлена против правительственных сетей на федеральном уровне, уровней штатов, территорий и резерваций. Хотя непохоже, чтобы эти цели выбирались из-за близости к информации о выборах, может существовать риск для информации о выборах, хранящейся в правительственных сетях", - говорится в сообщении.
"CISA знает о некоторых случаях, когда в результате этой деятельности имел место неразрешенный доступ к системам поддержки выборов. Тем не менее, у CISA нет на данный момент данных о том, чтобы была скомпрометирована достоверность данных о выборах", - говорится в сообщении.
Речь идет о некоей "продвинутой постоянной угрозе" со стороны неназванных лиц, которые использовали старые и новые уязвимости в аутентификационном сервисе Windows Netlogon. Неизвестные хакеры использовали тактику комбинирования различных уязвимых точек в системе в рамках одной хакерской атаки на сеть или приложение.
CISA публикует техническую информацию для защиты от подобных хакерских атак. В сообщении подчеркивается, что анализ угрозы еще не закончен, рекомендации будут обновляться.
Выборы президента США, в конгресс, местные легислатуры, а также ряд губернаторских выборов пройдут в США 3 ноября.
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Президентские выборы в США — 2020СШАВ мире
 
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