https://ria.ru/20201010/vybory-1579134049.html

Хакеры могли взломать системы компьютерной поддержки выборов в США

Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, но нет подтверждений, что они смогли ими воспользоваться, сообщило в пятницу... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T04:12

2020-10-10T04:12

2020-10-10T04:20

президентские выборы в сша — 2020

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, но нет подтверждений, что они смогли ими воспользоваться, сообщило в пятницу Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA)."CISA знает о некоторых случаях, когда в результате этой деятельности имел место неразрешенный доступ к системам поддержки выборов. Тем не менее, у CISA нет на данный момент данных о том, чтобы была скомпрометирована достоверность данных о выборах", - говорится в сообщении.Речь идет о некоей "продвинутой постоянной угрозе" со стороны неназванных лиц, которые использовали старые и новые уязвимости в аутентификационном сервисе Windows Netlogon. Неизвестные хакеры использовали тактику комбинирования различных уязвимых точек в системе в рамках одной хакерской атаки на сеть или приложение.CISA публикует техническую информацию для защиты от подобных хакерских атак. В сообщении подчеркивается, что анализ угрозы еще не закончен, рекомендации будут обновляться.Выборы президента США, в конгресс, местные легислатуры, а также ряд губернаторских выборов пройдут в США 3 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/twitter-1579112425.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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