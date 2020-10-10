Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/udalenka-1579208576.html
Перечислены способы извлечь выгоду из удаленной работы
Переход на удаленку во время пандемии коронавируса можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:11
2020-10-10T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
работа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_843fcb3b6a9a3c8f3d68ceeb1adebe88.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Переход на удаленку во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить новую профессию, отметила директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова."Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки", — заявила она в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.Эксперт подчеркнула, что удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. По ее словам, человеку в подобной ситуации также легче оценить, сколько он еще готов работать на нынешнем месте. Кроме того, при желании на удаленке даже можно найти время освоить новую специальность."Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно. Можно устроиться на вторую работу", — сказала Митрофанова.Она отметила, что параллельная работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека. Кроме того, такому сотруднику может оказаться на руку "борьба" конкурирующих работодателей за него.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html
" - Ты худой и тощий? Тебя слабый ветер имеет как хочет? Не унывай!! Переходи на удалёнку! Копи жир! И ветер тебе будет не указ!!!)))
11
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a4963023864c7b31293c88b7504e94e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, работа, общество

Перечислены способы извлечь выгоду из удаленной работы

19:11 10.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Переход на удаленку во время пандемии коронавируса можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить новую профессию, отметила директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.
"Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки", — заявила она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:22Распространение нового коронавируса
Вирусологи оценили целесообразность длительных школьных каникул
Эксперт подчеркнула, что удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. По ее словам, человеку в подобной ситуации также легче оценить, сколько он еще готов работать на нынешнем месте. Кроме того, при желании на удаленке даже можно найти время освоить новую специальность.
"Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно. Можно устроиться на вторую работу", — сказала Митрофанова.
Она отметила, что параллельная работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека. Кроме того, такому сотруднику может оказаться на руку "борьба" конкурирующих работодателей за него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой - РИА Новости, 1920, 09.04.2020
9 апреля, 18:57Инфографика
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой
 
Обсудить6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаботаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"
02:10В Степанакерте раздались несколько взрывов
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Лента новостейМолния