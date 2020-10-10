https://ria.ru/20201010/udalenka-1579208576.html

Перечислены способы извлечь выгоду из удаленной работы

Переход на удаленку во время пандемии коронавируса можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:11

2020-10-10T19:11

2020-10-10T19:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

работа

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Переход на удаленку во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> можно рассматривать как повод заняться саморазвитием, попробовать себя в интересных проектах или освоить новую профессию, отметила директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова."Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки", — заявила она в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.Эксперт подчеркнула, что удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. По ее словам, человеку в подобной ситуации также легче оценить, сколько он еще готов работать на нынешнем месте. Кроме того, при желании на удаленке даже можно найти время освоить новую специальность."Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно. Можно устроиться на вторую работу", — сказала Митрофанова.Она отметила, что параллельная работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека. Кроме того, такому сотруднику может оказаться на руку "борьба" конкурирующих работодателей за него.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html

d z " - Ты худой и тощий? Тебя слабый ветер имеет как хочет? Не унывай!! Переходи на удалёнку! Копи жир! И ветер тебе будет не указ!!!))) 11

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, работа, общество