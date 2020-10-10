https://ria.ru/20201010/tyumen-1579154236.html

Западно-Сибирский НОЦ привлек почти 578 миллионов рублей

Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня привлек почти 578 миллионов рублей небюджетных денег, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:27

2020-10-10T11:27

2020-10-10T11:27

тюменская область

валерий фальков

александр моор

татьяна голикова

тюменская область

тюмень

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_4f83f49e33689520657dd2af577c70da.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня привлек почти 578 миллионов рублей небюджетных денег, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."За 2019 год и прошедший период 2020 года, пусть не в том объеме, в котором мы планировали, но все-таки Западно-Сибирский НОЦ аккумулировал почти 578 миллионов внебюджетных ресурсов. А бюджетных мы выделили 144,4 миллиона рублей ", - сказала Голикова во время рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмень</a>.Она уточнила, что бюджетные средства были выделены центру только после того, как он себя заявил и была рассмотрена и одобрена его программа.В совещании по вопросам развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня под председательством Голиковой приняли участие министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>, губернаторы <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.Глава Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> отметил, что Западно-Сибирский НОЦ прошел первый этап становления "Сформирована координационно-управленческая структура, сделаны реальные шаги по реализации конкретных научно-исследовательских и образовательных проектов по всем направлениям деятельности НОЦ. Целевые индикаторы, которые были предусмотрены программой, по итогам 2019 года выполнены, разработаны рекомендации для федерального совета, утвержден наблюдательный совет", - привели в пресс-службе губернатора его слова.Моор также отметил, что сложившаяся в этом году социально-экономическая ситуация внесла коррективы в темпы совместной деятельности с ХМАО и ЯНАО в этом направлении, но реализация намеченных планов и проектов продолжается. Так, до конца года будут подведены итоги конкурса на господдержку научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых страны. Лучшие проекты получат пять грантов по 150 миллионов рублей на пять лет. В следующем году начнется их финансирование. В прошлом году был запущен центр развития компетенций НОЦ, в нем прошли обучение уже более 200 человек. "Деятельность центра развития компетенций является одним из примеров партнерства регионов-участников НОЦ по становлению следующего поколения научно-исследовательских команд. До конца года мы планируем оказать грантовую поддержку научно-исследовательским проектам участников НОЦ с учетом актуальности и степени проработанности", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20201008/kultura-1578827119.html

https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578267215.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, александр моор, татьяна голикова, тюменская область, тюмень, образование - общество