https://ria.ru/20201010/tramp-1579229864.html
Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:48
2020-10-10T22:48
2020-10-10T22:48
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
флорида
айова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381845_0:0:3091:1738_1400x0_80_0_0_4c2502e22bc89a225392648c6ef447d2.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> со ссылкой на предвыборный штаб политика.Митинги пройдут в штате <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> во вторник и в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айова</a> в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>.В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.
https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html
2
флорида
айова
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381845_89:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_693f32dbed04455192118355fce34f04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, флорида, айова, сша, в мире