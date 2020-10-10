https://ria.ru/20201010/tramp-1579229864.html

Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T22:48

2020-10-10T22:48

2020-10-10T22:48

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

флорида

айова

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381845_0:0:3091:1738_1400x0_80_0_0_4c2502e22bc89a225392648c6ef447d2.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> со ссылкой на предвыборный штаб политика.Митинги пройдут в штате <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> во вторник и в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айова</a> в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>.В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.

https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html

2

флорида

айова

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, флорида, айова, сша, в мире