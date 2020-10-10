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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201010/tramp-1579229864.html
Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:48
2020-10-10T22:48
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
флорида
айова
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> со ссылкой на предвыборный штаб политика.Митинги пройдут в штате <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> во вторник и в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айова</a> в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>.В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.
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флорида
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сша
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дональд трамп, флорида, айова, сша, в мире

Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ

22:48 10.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет еще два митинга на следующей неделе в дополнение к уже анонсированному мероприятию в понедельник, сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на предвыборный штаб политика.
Митинги пройдут в штате Пенсильвания во вторник и в штате Айова в среду на летном поле у трапа президентского самолета, как Трамп уже неоднократно делал ранее.
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
9 октября, 19:02Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил влияние заболевания Трампа на предвыборную гонку в США
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде.
В субботу он впервые появился перед своими сторонниками, выступив с менее чем 20-минутной речью с балкона Белого дома. Ранее его лечащий врач говорил, что окончательно можно будет "выдохнуть" и быть спокойными за здоровье президента в следующий понедельник. Сам Трамп уверяет, что чувствует себя прекрасно.
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампФлоридаАйоваСШАВ мире
 
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