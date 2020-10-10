https://ria.ru/20201010/tramp-1579226580.html

Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом

Дональд Трамп впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут. РИА Новости, 10.10.2020

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президентские выборы в сша — 2020

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a> впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут.Президент <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходил "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов. Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандировали : "Еще четыре года! Еще четыре года!""Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — отметил глава государства.Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали "социалистическим государством". По его словам, страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.Обратившись к афроамериканцам и латиноамериканцам, Трамп отметил, что его соперник "<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> 50 лет предавал их". При этом он похвалил строительство стены на границе с <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексикой</a>.По мнению главы Белого дома, если левые получат власть, то они начнут "крестовый поход" против полиции.Он подчеркнул, что цель мероприятия — поддержать полицейских."Они отлично работают. И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", — сказал президент.Трамп также выразил уверенность в силах республиканцев, отметив, что сейчас у них больше энтузиазма, чем четыре года назад. В конце выступления он поблагодарил всех присутствовавших, докторов и ученых.По информации агентства Bloomberg, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.Во всем мире, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.

https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире