https://ria.ru/20201010/tramp-1579226580.html
Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
Дональд Трамп впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:10
2020-10-10T22:10
2020-10-10T23:51
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a> впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут.Президент <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходил "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов. Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандировали : "Еще четыре года! Еще четыре года!""Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — отметил глава государства.Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали "социалистическим государством". По его словам, страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.Обратившись к афроамериканцам и латиноамериканцам, Трамп отметил, что его соперник "<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> 50 лет предавал их". При этом он похвалил строительство стены на границе с <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексикой</a>.По мнению главы Белого дома, если левые получат власть, то они начнут "крестовый поход" против полиции.Он подчеркнул, что цель мероприятия — поддержать полицейских."Они отлично работают. И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", — сказал президент.Трамп также выразил уверенность в силах республиканцев, отметив, что сейчас у них больше энтузиазма, чем четыре года назад. В конце выступления он поблагодарил всех присутствовавших, докторов и ученых.По информации агентства Bloomberg, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.Во всем мире, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.
https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп
впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут.
Президент США
появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходил "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов.
Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандировали : "Еще четыре года! Еще четыре года!"
"Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — отметил глава государства.
Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали "социалистическим государством". По его словам, страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.
Обратившись к афроамериканцам и латиноамериканцам, Трамп отметил, что его соперник "Джо Байден
50 лет предавал их". При этом он похвалил строительство стены на границе с Мексикой
.
По мнению главы Белого дома, если левые получат власть, то они начнут "крестовый поход" против полиции.
"Джо Байден даже сказал, что, когда вы звоните 911, отвечать должен психотерапевт, что это сработает. Это не сработает", — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что цель мероприятия — поддержать полицейских.
"Они отлично работают. И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", — сказал президент.
Трамп также выразил уверенность в силах республиканцев, отметив, что сейчас у них больше энтузиазма, чем четыре года назад. В конце выступления он поблагодарил всех присутствовавших, докторов и ученых.
По информации агентства Bloomberg, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, — Соединенные Штаты Америки, Индия
и Бразилия
.