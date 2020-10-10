Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201010/tramp-1579226580.html
Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
Дональд Трамп впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:10
2020-10-10T23:51
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578868998_0:0:3268:1839_1400x0_80_0_0_1d4aa063a0cc598ecb0b5e9253c1826b.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a> впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут.Президент <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходил "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов. Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандировали : "Еще четыре года! Еще четыре года!""Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — отметил глава государства.Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали "социалистическим государством". По его словам, страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.Обратившись к афроамериканцам и латиноамериканцам, Трамп отметил, что его соперник "<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> 50 лет предавал их". При этом он похвалил строительство стены на границе с <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексикой</a>.По мнению главы Белого дома, если левые получат власть, то они начнут "крестовый поход" против полиции.Он подчеркнул, что цель мероприятия — поддержать полицейских."Они отлично работают. И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", — сказал президент.Трамп также выразил уверенность в силах республиканцев, отметив, что сейчас у них больше энтузиазма, чем четыре года назад. В конце выступления он поблагодарил всех присутствовавших, докторов и ученых.По информации агентства Bloomberg, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.Во всем мире, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.
https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578868998_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_7c0175e564b7417367f954b902fc414c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом

22:10 10.10.2020 (обновлено: 23:51 10.10.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп впервые после перенесенного COVID-19 провел публичное выступление, продлившееся 17 минут.
Президент США появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходил "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов.
Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандировали : "Еще четыре года! Еще четыре года!"
"Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — отметил глава государства.
Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали "социалистическим государством". По его словам, страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.
Обратившись к афроамериканцам и латиноамериканцам, Трамп отметил, что его соперник "Джо Байден 50 лет предавал их". При этом он похвалил строительство стены на границе с Мексикой.
По мнению главы Белого дома, если левые получат власть, то они начнут "крестовый поход" против полиции.

"Джо Байден даже сказал, что, когда вы звоните 911, отвечать должен психотерапевт, что это сработает. Это не сработает", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что цель мероприятия — поддержать полицейских.
"Они отлично работают. И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", — сказал президент.
Трамп также выразил уверенность в силах республиканцев, отметив, что сейчас у них больше энтузиазма, чем четыре года назад. В конце выступления он поблагодарил всех присутствовавших, докторов и ученых.
По информации агентства Bloomberg, на следующей неделе американский лидер проведет еще два предвыборных митинга.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
9 октября, 19:02Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил влияние заболевания Трампа на предвыборную гонку в США
 
Обсудить9
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"
02:10В Степанакерте раздались несколько взрывов
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Лента новостейМолния