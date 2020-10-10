https://ria.ru/20201010/tramp-1579161783.html

Эксперт оценил рассекречивание документов по "связям" Трампа с Россией

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) применят свои бюрократические таланты в целях замедлить рассекречивание РИА Новости, 10.10.2020

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2020-10-10T12:35

2020-10-10T12:35

фбр

джон бреннан

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie/" target="_blank" data-auto="true">Центральное разведывательное управление</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>) применят свои бюрократические таланты в целях замедлить рассекречивание документов, касающихся расследования приписываемых американскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> связей с Россией, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Трамп ранее заявил, что разрешил рассекретить все документы, имеющие отношение к расследованию дела о якобы связях его предвыборного штаба с Россией. Глава национальной разведки США Джон Рэтклифф во вторник рассекретил записи экс-директора ЦРУ <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Brennan/" target="_blank" data-auto="true">Джона Бреннана</a>, которые, предположительно, можно расценивать как доказательство существования у демократов плана связать тогдашнего кандидата в президенты Трампа с Россией. Копию двухстраничного документа, где не вымараны только шесть строк, привел телеканал Fox News.Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Макговерн, Трамп, вероятнее всего, не сможет добиться обнародования документов до ноябрьских президентских выборов. "Трамп бросает вызов американскому разведывательному истеблишменту, когда до президентских выборов осталось менее четырех недель, однако шансы складываются против него... Трамп бросил вызов авторитету ЦРУ и ФБР, но даже если в долгосрочной перспективе он нанесет ущерб их репутации в стране, в преддверии выборов он, вероятно, будет выглядеть импульсивным", - считает Макговерн.По словам собеседника агентства, руководители высшего звена в ФБР, ЦРУ и минюсте США на выборах в 2016 году поддерживали кандидата от демократов <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>, и "они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы вся эта история не вышла наружу"."Это были бесстыдные нападки на Россию, которые продолжались с самого начала президентства Трампа. Я считаю, что это была стратегия кампании Клинтон", - в свою очередь указал профессор права Иллинойского университета Френсис Бойл, говоря о расследовании "российских связей" Трампа.Согласно недавним сообщениям СМИ, президенту США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a> в 2016 году докладывали о полученных американскими разведчиками "данных российской разведки", что штаб Клинтон хотел организовать кампанию дискредитации Трампа."Таким образом, Обама прекрасно знал о злоупотреблениях властью..., и он был обязан остановить это, но он этого не сделал. Как юрист, профессор права и гражданин США я глубоко обеспокоен", - отметил в этой связи Бойл.Экс-сотрудник ЦРУ <a href="http://ria.ru/person_Filip_Dzhiraldi/" target="_blank" data-auto="true">Филип Джиральди</a> также указал на "огромный" потенциал истории с возможными планами Клинтон в 2016 году обвинить Трампа в "сговоре" с Россией. Тем не менее, по мнению Джиральди, "уже слишком поздно" для того, чтобы эта история имела "какое-либо реальное влияние" - по крайней мере до тех пор, пока не станут известны подтверждающие факты.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://ria.ru/20201007/tramp-1578670167.html

https://ria.ru/20201007/putin-1578579583.html

https://ria.ru/20200925/tramp-1577790945.html

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москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, джон бреннан, роберт мюллер, хиллари клинтон, центральное разведывательное управление, москва, сша, в мире