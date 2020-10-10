Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/tramp-1579133272.html
Трамп пожаловался на слабость и усталость из-за коронавируса
Дональд Трамп заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент США. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:38
2020-10-10T03:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.О положительном тесте Трампа на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> стало известно 2 октября. Президент был госпитализирован на несколько дней, но уже с понедельника находился в Белом доме и, как сообщает он сам и его представители, чувствует себя хорошо. Сообщается, что курс лечения президента от COVID–19 завершен."Я чувствовал себя не так, как должен себя чувствовать президент США", - сказал Трамп в эфире <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>."Это больше слабость, чем что-то еще... Я был усталым... не чувствовал такого уж уровня энергии", - добавил он.По его словам, он больше не принимает никаких лекарств, последнее принял около восемь часов назад.Он также сообщил, что когда ему делали томографию, были подозрения на воспаления в легком, но они не подтвердились. "Сначала я думал, что там было какое-то сгущение, но в конечном счете тест был хороший", - сказал Трамп.Ранее Трамп подвергся критике политических противников за то, что во время болезни не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу предложила упорядочить меры по передаче власти, предписываемые 25-й поправкой к Конституции США. Трамп истолковал это не как стремление ограничить его самого в случае болезни, а как подготовку к отстранению Джо Байдена в случае его избрания президентом. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/debaty-1579130704.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_10e9f056169af98aae12af67f9f8d94b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пожаловался на слабость и усталость из-за коронавируса

03:38 10.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент США.
О положительном тесте Трампа на коронавирус стало известно 2 октября. Президент был госпитализирован на несколько дней, но уже с понедельника находился в Белом доме и, как сообщает он сам и его представители, чувствует себя хорошо. Сообщается, что курс лечения президента от COVID–19 завершен.
"Я чувствовал себя не так, как должен себя чувствовать президент США", - сказал Трамп в эфире Fox News.
"Это больше слабость, чем что-то еще... Я был усталым... не чувствовал такого уж уровня энергии", - добавил он.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 02:31Президентские выборы в США — 2020
В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена
По его словам, он больше не принимает никаких лекарств, последнее принял около восемь часов назад.
Он также сообщил, что когда ему делали томографию, были подозрения на воспаления в легком, но они не подтвердились. "Сначала я думал, что там было какое-то сгущение, но в конечном счете тест был хороший", - сказал Трамп.
Ранее Трамп подвергся критике политических противников за то, что во время болезни не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу предложила упорядочить меры по передаче власти, предписываемые 25-й поправкой к Конституции США. Трамп истолковал это не как стремление ограничить его самого в случае болезни, а как подготовку к отстранению Джо Байдена в случае его избрания президентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Приморье показали снимки старейшего "леопарда-кинозвезды"
02:10В Степанакерте раздались несколько взрывов
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Лента новостейМолния