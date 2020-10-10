https://ria.ru/20201010/tramp-1579133272.html
Трамп пожаловался на слабость и усталость из-за коронавируса
Дональд Трамп заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент США. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:38
2020-10-10T03:38
2020-10-10T03:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.О положительном тесте Трампа на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> стало известно 2 октября. Президент был госпитализирован на несколько дней, но уже с понедельника находился в Белом доме и, как сообщает он сам и его представители, чувствует себя хорошо. Сообщается, что курс лечения президента от COVID–19 завершен."Я чувствовал себя не так, как должен себя чувствовать президент США", - сказал Трамп в эфире <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>."Это больше слабость, чем что-то еще... Я был усталым... не чувствовал такого уж уровня энергии", - добавил он.По его словам, он больше не принимает никаких лекарств, последнее принял около восемь часов назад.Он также сообщил, что когда ему делали томографию, были подозрения на воспаления в легком, но они не подтвердились. "Сначала я думал, что там было какое-то сгущение, но в конечном счете тест был хороший", - сказал Трамп.Ранее Трамп подвергся критике политических противников за то, что во время болезни не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу предложила упорядочить меры по передаче власти, предписываемые 25-й поправкой к Конституции США. Трамп истолковал это не как стремление ограничить его самого в случае болезни, а как подготовку к отстранению Джо Байдена в случае его избрания президентом. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/debaty-1579130704.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Дональд Трамп
заявил, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен президент США
.
О положительном тесте Трампа на коронавирус
стало известно 2 октября. Президент был госпитализирован на несколько дней, но уже с понедельника находился в Белом доме и, как сообщает он сам и его представители, чувствует себя хорошо. Сообщается, что курс лечения президента от COVID–19 завершен.
"Я чувствовал себя не так, как должен себя чувствовать президент США", - сказал Трамп в эфире Fox News
.
"Это больше слабость, чем что-то еще... Я был усталым... не чувствовал такого уж уровня энергии", - добавил он.
По его словам, он больше не принимает никаких лекарств, последнее принял около восемь часов назад.
Он также сообщил, что когда ему делали томографию, были подозрения на воспаления в легком, но они не подтвердились. "Сначала я думал, что там было какое-то сгущение, но в конечном счете тест был хороший", - сказал Трамп.
Ранее Трамп подвергся критике политических противников за то, что во время болезни не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу предложила упорядочить меры по передаче власти, предписываемые 25-й поправкой к Конституции США. Трамп истолковал это не как стремление ограничить его самого в случае болезни, а как подготовку к отстранению Джо Байдена в случае его избрания президентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.