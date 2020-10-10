https://ria.ru/20201010/tigr-1579171067.html
Мошенники продали тигренка исчезающего вида под видом котенка
Мошенники продали французской паре тигренка исчезающего вида под видом котенка. Историю рассказало издание New York Post. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:55
2020-10-10T13:55
2020-10-10T13:55
земля - риа наука
животные
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт, — РИА Новости.</strong> Мошенники продали французской паре тигренка исчезающего вида под видом котенка. Историю рассказало издание <a href="https://nypost.com/2020/10/08/french-couple-paid-7000-for-tiger-cub-they-thought-was-savannah-cat/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a>.Мужчина и женщина увидели в интернете объявление о продаже котенка породы саванна, появившейся от скрещивания экзотического африканского сервала и домашней кошки. Они купили животное, заплатив почти 7 тысяч долларов.Спустя время пара заподозрила, что с питомцем что-то не так. А позже выяснилось, что им продали суматранского тигра. Считается, что этот вид находится на грани исчезновения, в мире осталось менее 400 таких особей.Французы обратились в полицию, там завели дело о нелегальном ввозе животного в страну и арестовали 9 человек.Самого тигра передали во Французский офис биоразнообразия.
https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука, животные, происшествия, в мире
МОСКВА, 10 окт, — РИА Новости.
Мошенники продали французской паре тигренка исчезающего вида под видом котенка. Историю рассказало издание New York Post
.
Мужчина и женщина увидели в интернете объявление о продаже котенка породы саванна, появившейся от скрещивания экзотического африканского сервала и домашней кошки. Они купили животное, заплатив почти 7 тысяч долларов.
Спустя время пара заподозрила, что с питомцем что-то не так. А позже выяснилось, что им продали суматранского тигра. Считается, что этот вид находится на грани исчезновения, в мире осталось менее 400 таких особей.
Французы обратились в полицию, там завели дело о нелегальном ввозе животного в страну и арестовали 9 человек.
Самого тигра передали во Французский офис биоразнообразия.