https://ria.ru/20201010/tigr-1579171067.html

Мошенники продали тигренка исчезающего вида под видом котенка

Мошенники продали французской паре тигренка исчезающего вида под видом котенка. Историю рассказало издание New York Post. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:55

2020-10-10T13:55

2020-10-10T13:55

земля - риа наука

животные

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт, — РИА Новости.</strong> Мошенники продали французской паре тигренка исчезающего вида под видом котенка. Историю рассказало издание <a href="https://nypost.com/2020/10/08/french-couple-paid-7000-for-tiger-cub-they-thought-was-savannah-cat/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a>.Мужчина и женщина увидели в интернете объявление о продаже котенка породы саванна, появившейся от скрещивания экзотического африканского сервала и домашней кошки. Они купили животное, заплатив почти 7 тысяч долларов.Спустя время пара заподозрила, что с питомцем что-то не так. А позже выяснилось, что им продали суматранского тигра. Считается, что этот вид находится на грани исчезновения, в мире осталось менее 400 таких особей.Французы обратились в полицию, там завели дело о нелегальном ввозе животного в страну и арестовали 9 человек.Самого тигра передали во Французский офис биоразнообразия.

https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука, животные, происшествия, в мире