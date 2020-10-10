https://ria.ru/20201010/test-1579150828.html

В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус

Более 50,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделаны 648 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:49

2020-10-10T10:49

2020-10-10T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Более 50,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделаны 648 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 50,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 255 789 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведены 648 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество