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В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 50,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделаны 648 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:49
2020-10-10T10:49
2020-10-10T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578834915_0:0:3196:1799_1400x0_80_0_0_5d58233fc3140456045ea0145cc7722a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Более 50,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделаны 648 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 50,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 255 789 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведены 648 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество