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Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве
Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро в 2004 году, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:34
2020-10-10T17:17
зелимхан хангошвили
германия
грузия
берлин (город)
терроризм
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Убитый в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> гражданин <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхан Хангошвили</a> участвовал в подготовке теракта в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a> и взрыва поезда в московском метро в 2004 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> в среду начался суд над россиянином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, но конкретный теракт в метро не назывался.По его словам, Хангошвили скрывался от силовиков в Ахметском районе Грузии и оттуда занимался распределением и отправкой финансов незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню. В 2006 году он также участвовал в подготовке террористической группы, боевики которой должны были действовать на Северном Кавказе, а в 2013-м курировал канал переправки террористов из Панкисского ущелья в Сирию через Турцию. Как рассказывал ранее Путин, немецкие коллеги неформально отклоняли обращения российских спецслужб о выдаче Хангошвили, а официального запроса <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по этому поводу так и не последовало. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств России. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием. В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с убийством Хангошвили.
https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html
Вот вам и партнёры. Вот дам и друзья из ЕС. Вот вам и коллеги... Прикрывают террористов значит враги. И другого значения им нет.
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Нужно в таких случаях , всегда официально объявлять - нашли , достигли , уничтожили... ( даже если это не так ) - не смотря на возможную порчу отношений с " зарубежными партнерами " .
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германия
грузия
берлин (город)
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зелимхан хангошвили, германия, грузия, берлин (город), терроризм, в мире

Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

09:34 10.10.2020 (обновлено: 17:17 10.10.2020)
 
Зелимхан Хангошвили
Зелимхан Хангошвили - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро в 2004 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.
В Берлине в среду начался суд над россиянином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, но конкретный теракт в метро не назывался.

"В 2004 году Хангошвили принимал участие в планировании и подготовке терактов в Беслане и Московском метрополитене между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". В 2005-м он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорту", — отметил собеседник агентства.

По его словам, Хангошвили скрывался от силовиков в Ахметском районе Грузии и оттуда занимался распределением и отправкой финансов незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню.
В 2006 году он также участвовал в подготовке террористической группы, боевики которой должны были действовать на Северном Кавказе, а в 2013-м курировал канал переправки террористов из Панкисского ущелья в Сирию через Турцию.
Как рассказывал ранее Путин, немецкие коллеги неформально отклоняли обращения российских спецслужб о выдаче Хангошвили, а официального запроса Генпрокуратуры по этому поводу так и не последовало. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.
По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств России. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием.
В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с убийством Хангошвили.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:45
В МИД назвали процесс по убийству Хангошвили постановочным
 
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Зелимхан ХангошвилиГерманияГрузияБерлин (город)терроризмВ мире
 
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