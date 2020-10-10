https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html

Американское СМИ оценило новейшее вооружение Су-57

Издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T20:16

2020-10-10T20:16

2020-10-10T20:16

су-57

безопасность

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Издание <a href="https://militarywatchmagazine.com/" target="_blank">Military Watch</a> рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>.Помимо того что самолет обладает радарами и системами лазерной защиты, он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса "воздух — воздух" — К-77 и Р-37М. Первая обладает дальностью полета в 195 километров и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 километров, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.Еще одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.Такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.Су-57 также оснастят ракетами класса "воздух — земля" и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. В первую очередь речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете "Кинжал". Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.

https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html

Александр Нелиберда Это уже не мультики, как вечно либералы поганят Россию. Это оценка американских (их родимых) СМИ, см. заголовок. 30

Арсений Новиков Мы молодцы! 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, безопасность