https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html
Американское СМИ оценило новейшее вооружение Су-57
Издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:16
2020-10-10T20:16
2020-10-10T20:16
су-57
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Издание <a href="https://militarywatchmagazine.com/" target="_blank">Military Watch</a> рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>.Помимо того что самолет обладает радарами и системами лазерной защиты, он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса "воздух — воздух" — К-77 и Р-37М. Первая обладает дальностью полета в 195 километров и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 километров, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.Еще одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.Такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.Су-57 также оснастят ракетами класса "воздух — земля" и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. В первую очередь речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете "Кинжал". Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.
https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html
Александр Нелиберда
Это уже не мультики, как вечно либералы поганят Россию. Это оценка американских (их родимых) СМИ, см. заголовок.
30
Арсений Новиков
Мы молодцы!
20
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-57, безопасность
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Издание Military Watch
рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57
.
Помимо того что самолет обладает радарами и системами лазерной защиты, он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса "воздух — воздух" — К-77 и Р-37М.
Первая обладает дальностью полета в 195 километров и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 километров, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.
Еще одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.
"Россия добилась заметных успехов в создании компактных ракет с большей дальностью полета", — напоминают авторы статьи.
Такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.
Су-57 также оснастят ракетами класса "воздух — земля" и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. В первую очередь речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете "Кинжал". Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.