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https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html
Американское СМИ оценило новейшее вооружение Су-57
Издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:16
2020-10-10T20:16
су-57
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Издание&nbsp;<a href="https://militarywatchmagazine.com/" target="_blank">Military Watch</a>&nbsp;рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>.Помимо того что самолет обладает радарами и системами лазерной защиты, он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса "воздух — воздух" — К-77 и Р-37М.&nbsp;Первая обладает дальностью полета в 195 километров и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 километров, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.Еще одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.Такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.Су-57 также оснастят ракетами класса "воздух — земля" и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. В первую очередь речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете "Кинжал". Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.
https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html
Это уже не мультики, как вечно либералы поганят Россию. Это оценка американских (их родимых) СМИ, см. заголовок.
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Мы молодцы!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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су-57, безопасность

Американское СМИ оценило новейшее вооружение Су-57

20:16 10.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57.
Помимо того что самолет обладает радарами и системами лазерной защиты, он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса "воздух — воздух" — К-77 и Р-37М. 
Первая обладает дальностью полета в 195 километров и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 километров, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.
Еще одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.
"Россия добилась заметных успехов в создании компактных ракет с большей дальностью полета", — напоминают авторы статьи.
Такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.
Су-57 также оснастят ракетами класса "воздух — земля" и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. В первую очередь речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете "Кинжал". Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.
Полет российского истребителя Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 12:51
Полет российского Су-57 удивил американских журналистов
 
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Су-57Безопасность
 
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