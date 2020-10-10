https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html

Полет российского Су-57 удивил американских журналистов

Американский журнал Popular Mechanics обратил внимание на видео, опубликованное российским Минобороны к столетнему юбилею Государственного летно-испытательного... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:51

2020-10-10T12:51

2020-10-10T14:36

су-57

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Американский журнал <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Popular Mechanics</a> обратил внимание на видео, опубликованное российским Минобороны к столетнему юбилею Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.На кадрах пилот <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a> управляет истребителем без фонаря кабины, защищающего экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.Автор назвал видео "стоящим просмотра" и предположил, что выступление летчика демонстрирует, что потеря купола при чрезвычайной ситуации никак не повлияет на управление самолетом.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

https://ria.ru/20200915/arktika-1577240769.html

https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html

Серый Wolf Забыли нарисовать 😀 108

Evgeni Ostu Очень странно, новейший истебитель 5 поколения, и вдруг потерял фонарь!? По мнению журналиста! А пилот наверное был прикован цепями к креслу, и вообще, "был ли мальчик":)) 99

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, сша, безопасность, в мире