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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201010/ssha-1579138101.html
Военные в США провели операцию против ботнета Trickbot для защиты выборов
Киберкомандование США провело операцию против одного из крупнейших ботнетов Trickbot в рамках усилий по защите выборов президента США от внешнего вмешательства, РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:11
2020-10-10T08:11
президентские выборы в сша — 2020
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кристофер рэй
вашингтон (город)
сша
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Киберкомандование <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> провело операцию против одного из крупнейших ботнетов Trickbot в рамках усилий по защите выборов президента США от внешнего вмешательства, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на источники.По данным газеты, военные США запустили операцию по временному нарушению работы Trickbot, состоящего из "не менее 1 миллиона захваченных компьютеров", которыми управляют "русскоязычные преступники".Как объяснили источники издания, операция не предполагала полного уничтожения сети, "но это один из способов отвлечь их хотя бы на некоторое время, пока они пытаются восстановить работу".В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года. По его словам, США должны открыто заявить оппонентам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует, что Вашингтон не будет просто терпеть их действия, а готов дать ответ.Ранее директор ФБР <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html
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фбр, кристофер рэй, вашингтон (город), сша, в мире

Военные в США провели операцию против ботнета Trickbot для защиты выборов

08:11 10.10.2020
 
CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Киберкомандование США провело операцию против одного из крупнейших ботнетов Trickbot в рамках усилий по защите выборов президента США от внешнего вмешательства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, военные США запустили операцию по временному нарушению работы Trickbot, состоящего из "не менее 1 миллиона захваченных компьютеров", которыми управляют "русскоязычные преступники".
Как объяснили источники издания, операция не предполагала полного уничтожения сети, "но это один из способов отвлечь их хотя бы на некоторое время, пока они пытаются восстановить работу".
В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года. По его словам, США должны открыто заявить оппонентам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует, что Вашингтон не будет просто терпеть их действия, а готов дать ответ.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 18:36Президентские выборы в США — 2020
В Белом доме заявили, что Россия обязалась не вмешиваться в выборы в США
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Китай и Иран в желании вмешаться в выборы США в 2020 году.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
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Президентские выборы в США — 2020ФБРКристофер РэйВашингтон (город)СШАВ мире
 
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