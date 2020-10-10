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https://ria.ru/20201010/snv-3-1579127715.html
Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий и призывает США сделать это без искусственных затяжек, заявил на заседании первого комитета ГА ООН первый... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:52
2020-10-10T00:52
россия
дмитрий полянский
договор снв-3
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Россия готова продлить <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3/" target="_blank">СНВ-3</a> без предусловий и призывает <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сделать это без искусственных затяжек, заявил на заседании первого комитета ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> первый зампостпреда РФ при организации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>.Заседание первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу. Полянский озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ermakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ермакова</a>.По его словам, продление СНВ-3 стало бы разумным шагом, который дал бы "выигрыш во времени для рассмотрения вопроса о будущих подходах к контролю над вооружениями".Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html
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россия
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россия, дмитрий полянский, договор снв-3, оон, сша, в мире

Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий

00:52 10.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРакетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений"
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий и призывает США сделать это без искусственных затяжек, заявил на заседании первого комитета ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Заседание первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу. Полянский озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.
"Среди наиболее актуальных задач… - продление российско-американского договора о СНВ. Готовы к этому без предварительных условий. Предлагаем США сделать это без искусственных затяжек", - сказал Полянский.
По его словам, продление СНВ-3 стало бы разумным шагом, который дал бы "выигрыш во времени для рассмотрения вопроса о будущих подходах к контролю над вооружениями".
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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РоссияДмитрий ПолянскийДоговор СНВ-3ООНСШАВ мире
 
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