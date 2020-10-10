Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРакетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений"
ООН, 10 окт – РИА Новости. Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий и призывает США сделать это без искусственных затяжек, заявил на заседании первого комитета ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Заседание первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу. Полянский озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.
"Среди наиболее актуальных задач… - продление российско-американского договора о СНВ. Готовы к этому без предварительных условий. Предлагаем США сделать это без искусственных затяжек", - сказал Полянский.
По его словам, продление СНВ-3 стало бы разумным шагом, который дал бы "выигрыш во времени для рассмотрения вопроса о будущих подходах к контролю над вооружениями".
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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