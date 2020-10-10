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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/simtomy-1579151263.html
Ученые обнаружили три новых симптома коронавируса
Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:52
2020-10-10T23:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
раньше думал что нос чешется к пьянке, теперь думаю -ковид?
238
Уже не знают, что ещё придумать и как напугать. Зловещий обман и массовое преступное введение в заблуждение народа.
203
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великобритания
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Ученые обнаружили три новых симптома коронавируса

10:52 10.10.2020 (обновлено: 23:51 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 18:10Распространение нового коронавируса
Найден самый ранний симптом коронавируса
Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.
Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.
Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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