https://ria.ru/20201010/simtomy-1579151263.html

Ученые обнаружили три новых симптома коронавируса

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:52

2020-10-10T10:52

2020-10-10T23:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200717/1574511314.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

DISARTCINEMA ART раньше думал что нос чешется к пьянке, теперь думаю -ковид? 238

вип Вип Уже не знают, что ещё придумать и как напугать. Зловещий обман и массовое преступное введение в заблуждение народа. 203

26

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире