https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

В Британии назвали три новых симптома коронавируса

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) обнаружила три новых... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:22

2020-10-10T21:22

2020-10-11T00:09

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

в мире

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) обнаружила три новых симптома, которые, возможно, указывают на заражение <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщает газета <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на отчет Sage.Сообщается, что среди этих симптомов – боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578980398.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире