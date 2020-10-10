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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
В Британии назвали три новых симптома коронавируса
Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) обнаружила три новых... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T21:22
2020-10-11T00:09
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
в мире
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) обнаружила три новых симптома, которые, возможно, указывают на заражение <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщает газета <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на отчет Sage.Сообщается, что среди этих симптомов – боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578980398.html
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
Британцы своими выводами могут только народ смешить!
35
Мои симптомы: ломят кости бёдер и почти до келен
17
6
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

В Британии назвали три новых симптома коронавируса

21:22 10.10.2020 (обновлено: 00:09 11.10.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) обнаружила три новых симптома, которые, возможно, указывают на заражение коронавирусом, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на отчет Sage.
Сообщается, что среди этих симптомов – боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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