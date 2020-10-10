https://ria.ru/20201010/shestun-1579200950.html

Находящийся в СИЗО Шестун прекратил голодовку, заявили в ОНК

Бывший глава Серпуховского района в Подмосковье Александр Шестун, находящийся в СИЗО, прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:12

2020-10-10T18:12

2020-10-10T18:12

александр шестун

онк

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Бывший глава <a href="http://ria.ru/location_Serpukhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Серпуховского района</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shestun/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шестун</a>, находящийся в СИЗО, прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья, сообщил РИА Новости зампредседателя московской <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> Николай Зуев.Шестун держал голодовку более 1,5 месяца."Посетили Александра Шестуна. Он нам сообщил о том, что снимает голодовку с сегодняшнего дня и начинает прием пищи. Снятие голодовки связано с ухудшением состояния здоровья и необходимостью проведения медицинских обследований", - сказал правозащитник.Он также пояснил, что для проведения некоторых обследований у Шестуна должен быть определенный индекс массы тела. "У медицинской службы СИЗО состояние здоровья Шестуна на постоянном контроле", - подчеркнул Зуев.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.

https://ria.ru/20200921/shestun-1577559160.html

https://realty.ria.ru/20200917/shestun-postrigan-1577381462.html

https://ria.ru/20200810/1575600904.html

3

московская область (подмосковье)

серпуховский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шестун, онк, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия