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https://ria.ru/20201010/shestun-1579200950.html
Находящийся в СИЗО Шестун прекратил голодовку, заявили в ОНК
Бывший глава Серпуховского района в Подмосковье Александр Шестун, находящийся в СИЗО, прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:12
2020-10-10T18:12
александр шестун
онк
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
серпуховский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Бывший глава <a href="http://ria.ru/location_Serpukhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Серпуховского района</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shestun/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шестун</a>, находящийся в СИЗО, прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья, сообщил РИА Новости зампредседателя московской <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> Николай Зуев.Шестун держал голодовку более 1,5 месяца."Посетили Александра Шестуна. Он нам сообщил о том, что снимает голодовку с сегодняшнего дня и начинает прием пищи. Снятие голодовки связано с ухудшением состояния здоровья и необходимостью проведения медицинских обследований", - сказал правозащитник.Он также пояснил, что для проведения некоторых обследований у Шестуна должен быть определенный индекс массы тела. "У медицинской службы СИЗО состояние здоровья Шестуна на постоянном контроле", - подчеркнул Зуев.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.
https://ria.ru/20200921/shestun-1577559160.html
https://realty.ria.ru/20200917/shestun-postrigan-1577381462.html
https://ria.ru/20200810/1575600904.html
3
московская область (подмосковье)
серпуховский район
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Новости
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РИА Новости
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александр шестун, онк, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия

Находящийся в СИЗО Шестун прекратил голодовку, заявили в ОНК

18:12 10.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района в Подмосковье Александр Шестун, находящийся в СИЗО, прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья, сообщил РИА Новости зампредседателя московской ОНК Николай Зуев.
Шестун держал голодовку более 1,5 месяца.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:29
Шестуна отстранили от участия в процессе по его делу, сообщила его жена
"Посетили Александра Шестуна. Он нам сообщил о том, что снимает голодовку с сегодняшнего дня и начинает прием пищи. Снятие голодовки связано с ухудшением состояния здоровья и необходимостью проведения медицинских обследований", - сказал правозащитник.
Он также пояснил, что для проведения некоторых обследований у Шестуна должен быть определенный индекс массы тела. "У медицинской службы СИЗО состояние здоровья Шестуна на постоянном контроле", - подчеркнул Зуев.
Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 13:25
С Шестуна и Постриганя взыскали изъятые по суду подмосковные земли
По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Александр ШестунОНКГенеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районПроисшествия
 
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