https://ria.ru/20201010/sevastopol-1579130375.html

Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму

Капитан катера задержан по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе во время морской прогулки, он дал признательные показания, сообщили в главке... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:16

2020-10-10T02:16

2020-10-10T02:16

республика крым

севастополь

происшествия

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Капитан катера задержан по подозрению в убийстве 20-летней студентки в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> во время морской прогулки, он дал признательные показания, сообщили в главке <a href="https://crim.sledcom.ru/news/item/1506415/" target="_blank">Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю</a>.Девушка пропала в Севастополе 29 сентября, когда вместе со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. По данным <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">vesti.ru</a>, попутчик студентки является 43-летним бизнесменом из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Изначально мужчина утверждал, что девушка пропала во время купания. Якобы он пытался доплыть до нее, но стал сам тонуть, после чего катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу.Эксперты изучили судно, проверили задержанного на полиграфе и пришли к выводу, что девушка не подверглась насилию. "В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению", - сообщили в Следственном комитете.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий. Поиски девушки продолжаются.

https://ria.ru/20201006/model-1578423489.html

https://ria.ru/20200922/shkola-1577601909.html

Va Piton Сначала не понял, потом подумал и снова не понял 17

Просто Россиянин В статье написано, что дал признательные показания, прочитал и не нашёл?! 12

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республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, севастополь, происшествия