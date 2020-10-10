https://ria.ru/20201010/sevastopol-1579130375.html
Бизнесмен дал признательные показания после пропажи студентки в Крыму
Капитан катера задержан по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе во время морской прогулки, он дал признательные показания, сообщили в главке... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:16
2020-10-10T02:16
2020-10-10T02:16
республика крым
севастополь
происшествия
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Капитан катера задержан по подозрению в убийстве 20-летней студентки в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> во время морской прогулки, он дал признательные показания, сообщили в главке <a href="https://crim.sledcom.ru/news/item/1506415/" target="_blank">Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю</a>.Девушка пропала в Севастополе 29 сентября, когда вместе со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. По данным <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">vesti.ru</a>, попутчик студентки является 43-летним бизнесменом из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Изначально мужчина утверждал, что девушка пропала во время купания. Якобы он пытался доплыть до нее, но стал сам тонуть, после чего катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу.Эксперты изучили судно, проверили задержанного на полиграфе и пришли к выводу, что девушка не подверглась насилию. "В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению", - сообщили в Следственном комитете.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий. Поиски девушки продолжаются.
https://ria.ru/20201006/model-1578423489.html
https://ria.ru/20200922/shkola-1577601909.html
Va Piton
Сначала не понял, потом подумал и снова не понял
17
Просто Россиянин
В статье написано, что дал признательные показания, прочитал и не нашёл?!
12
5
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, происшествия
Капитан катера задержан по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе
во время морской прогулки, он дал признательные показания, сообщили в главке Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю
.
Девушка пропала в Севастополе 29 сентября, когда вместе со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. По данным vesti.ru
, попутчик студентки является 43-летним бизнесменом из Москвы
.
Изначально мужчина утверждал, что девушка пропала во время купания. Якобы он пытался доплыть до нее, но стал сам тонуть, после чего катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу.
Эксперты изучили судно, проверили задержанного на полиграфе и пришли к выводу, что девушка не подверглась насилию. "В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению", - сообщили в Следственном комитете.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Параллельно следователи и следователи-криминалисты продолжают отрабатывать иные версии возможного развития событий. Поиски девушки продолжаются.