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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html
Рязанский губернатор назвал АПК важнейшим направлением экономики области
Агропромышленный комплекс остается важнейшим и очень перспективным направлением в экономике Рязанской области, заявил глава региона Николай Любимов на... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:41
2020-10-10T15:41
рязанская область
николай любимов
рязанская область
экономика
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<strong>РЯЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Агропромышленный комплекс остается важнейшим и очень перспективным направлением в экономике <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Губернатор поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса Рязанской области с профессиональным праздником."В этом году, непростом во многих отношениях, аграрии доказали, что успех достигается слаженной, профессиональной, самоотверженной работой, грамотным руководством и применением инноваций, передовых знаний и методик, взаимовыручкой и поддержкой. Впервые за 20 лет посевная площадь превысила 1 миллион гектаров. Поставлен исторический рекорд рязанского земледелия по сбору зерна. Намолочено около 2 миллионов 800 тысяч тонн при том, что уборка кукурузы на зерно продолжается", - заявил Любимов.Он добавил, что ожидаются беспрецедентные показатели по урожаю масличных культур, а также отметил успехи в выращивании овощей закрытого грунта, где производство увеличено в пять раз."Это еще раз подтверждает, АПК остается важнейшим и очень перспективным направлением в экономике региона. Только за три последних года в целом почти на треть увеличено производство на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. В животноводческих и птицеводческих организациях на 30% возрос объем молока, на 20% – мяса", – сказал глава региона.Губернатор поблагодарил работников АПК за высокий профессионализм, трудолюбие и самоотдачу. Лучшим труженикам, а также агропредприятиям были вручены государственные награды."Мы будем продолжать оказывать необходимое внимание агропромышленному комплексу с тем, чтобы сохранить устойчивый рост в этой отрасли. Поддержка федерального центра, меры господдержки, которые сейчас работают, и довольно эффективно, безусловно, играют значимую роль в этой работе. Большие возможности заложены в национальных проектах", - заявил Любимов.
https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html
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николай любимов, рязанская область, экономика

Рязанский губернатор назвал АПК важнейшим направлением экономики области

15:41 10.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Агропромышленный комплекс остается важнейшим и очень перспективным направлением в экономике Рязанской области, заявил глава региона Николай Любимов на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Губернатор поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса Рязанской области с профессиональным праздником.
"В этом году, непростом во многих отношениях, аграрии доказали, что успех достигается слаженной, профессиональной, самоотверженной работой, грамотным руководством и применением инноваций, передовых знаний и методик, взаимовыручкой и поддержкой. Впервые за 20 лет посевная площадь превысила 1 миллион гектаров. Поставлен исторический рекорд рязанского земледелия по сбору зерна. Намолочено около 2 миллионов 800 тысяч тонн при том, что уборка кукурузы на зерно продолжается", - заявил Любимов.
Он добавил, что ожидаются беспрецедентные показатели по урожаю масличных культур, а также отметил успехи в выращивании овощей закрытого грунта, где производство увеличено в пять раз.
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"Это еще раз подтверждает, АПК остается важнейшим и очень перспективным направлением в экономике региона. Только за три последних года в целом почти на треть увеличено производство на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. В животноводческих и птицеводческих организациях на 30% возрос объем молока, на 20% – мяса", – сказал глава региона.
Губернатор поблагодарил работников АПК за высокий профессионализм, трудолюбие и самоотдачу. Лучшим труженикам, а также агропредприятиям были вручены государственные награды.
"Мы будем продолжать оказывать необходимое внимание агропромышленному комплексу с тем, чтобы сохранить устойчивый рост в этой отрасли. Поддержка федерального центра, меры господдержки, которые сейчас работают, и довольно эффективно, безусловно, играют значимую роль в этой работе. Большие возможности заложены в национальных проектах", - заявил Любимов.

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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьЭкономика
 
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