США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков
17:20 10.10.2020 (обновлено: 18:14 10.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы США согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября.
По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу".
"У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге. Поэтому никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящейся в состоянии высокой динамики, причём конструктивной, в направлении той или иной прорывной договорённости, оснований для этого у США нет", - сказал Рябков.
По его словам, проблема заключается в том, что наполнение такого рода документа, которое предлагают со своей стороны США, и российская "начинка" очень сильно расходятся. "В них есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими. В остальном у нас большие расхождения" - сказал Рябков.
"Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения (о прогрессе)", - отметил замглавы МИД РФ.