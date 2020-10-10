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https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579195982.html
США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков
Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы США согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:20
2020-10-10T18:14
россия
договор снв-3
сергей рябков
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее агентство <a href="https://apnews.com/">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября.По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу".По его словам, проблема заключается в том, что наполнение такого рода документа, которое предлагают со своей стороны США, и российская "начинка" очень сильно расходятся. "В них есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими. В остальном у нас большие расхождения" - сказал Рябков."Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> допускают такого рода предположения (о прогрессе)", - отметил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579193869.html
https://ria.ru/20201010/politika-1579128253.html
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россия
вашингтон (город)
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россия, договор снв-3, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире

США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков

17:20 10.10.2020 (обновлено: 18:14 10.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы США согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу".
"У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге. Поэтому никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящейся в состоянии высокой динамики, причём конструктивной, в направлении той или иной прорывной договорённости, оснований для этого у США нет", - сказал Рябков.
По его словам, проблема заключается в том, что наполнение такого рода документа, которое предлагают со своей стороны США, и российская "начинка" очень сильно расходятся. "В них есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими. В остальном у нас большие расхождения" - сказал Рябков.
"Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения (о прогрессе)", - отметил замглавы МИД РФ.
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковВашингтон (город)СШАВ мире
 
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