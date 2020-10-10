https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579195982.html

США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков

Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы США согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:20

2020-10-10T17:20

2020-10-10T18:14

россия

договор снв-3

сергей рябков

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1400x0_80_0_0_620e655f8468cbc0983b0be26e5fe4ea.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее агентство <a href="https://apnews.com/">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября.По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу".По его словам, проблема заключается в том, что наполнение такого рода документа, которое предлагают со своей стороны США, и российская "начинка" очень сильно расходятся. "В них есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими. В остальном у нас большие расхождения" - сказал Рябков."Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> допускают такого рода предположения (о прогрессе)", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579193869.html

https://ria.ru/20201010/politika-1579128253.html

8

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире