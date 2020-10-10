https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579193869.html
Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Москва не понимает, на чем основана точка зрения в США о возможном скором достижении рамочного соглашения с РФ по контролю над вооружениями, серьезные... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:59
2020-10-10T16:59
2020-10-10T18:49
маршалл биллингсли
договор снв-3
дональд трамп
сергей рябков
москва
хельсинки
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не понимает, на чем основана точка зрения в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о возможном скором достижении рамочного соглашения с РФ по контролю над вооружениями, серьезные расхождения в позициях, в том числе по заморозке арсеналов, сохраняются, прошедшая в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> встреча со спецпосланником <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршаллом Биллингсли</a> не изменила положение дел, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее агентство <a href="https://apnews.com/">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября. В свою очередь издание <a href="https://www.wsj.com/">Wall Street Journal</a> сообщило, что делегации РФ и США на переговорах в Хельсинки 5 октября якобы достигли прогресса в выработке подобного рамочного соглашения, которое установит параметры заморозки ядерных арсеналов, а также контуры нового соглашения, которое будет заключено позже.Рябков напомнил, что Москва и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> концептуально согласны, что будущему соглашению в сфере контроля над вооружениями - юридически обязывающему документу - должны предшествовать политические рамки - то есть документ, который очерчивал бы охват и параметры будущей договорённости. Таким образом стороны поступали раньше, когда начинались переговоры по действующему ДСНВ, и сейчас выступают в пользу этого."Мы уже на протяжении нескольких недель обсуждаем с американцами вопрос о том, во-первых, что может составить содержательную сторону гипотетической будущей договорённости в этой сфере и, во-вторых, как такую договорённость можно было бы оформить с учётом всех факторов, включая известный внутриполитический календарь США, нарастающий цейтнот в связи с приближающимся сроком истечения действия Договора по СНВ, если он не будет продлен, и другие аспекты", - сказал Рябков.По его словам, российская сторона "в принципе", допускает "выход на некую рамочную договорённость, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы"."Переговоры, которые прошли 5 октября в Хельсинки, показали сохранения огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договорённости", - сказал он.Замминистра добавил, что эти расхождения касаются в том числе вопроса о заморозке ядерных арсеналов. Также США не отказались от идеи обязательного участия в будущих договоренностях <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Поэтому, добавил он, вряд ли "реалистично" говорить о скорой договоренности. Именно поэтому Москва предлагала и продолжает предлагать продлить действующий ДСНВ без предварительных условий, в том виде, как он был подписан и ратифицирован."Мы не видим другого способа обеспечить предсказуемость в этой сфере в сочетании с получением достаточного запаса по времени для того, чтобы всё-таки сблизить подходы и выйти на общее понимание. К сожалению, в отношении продления Договора тоже есть существенные расхождения. Как я уже сказал, мы предлагаем продлить его без предварительных условий, США обставляют продление Договора как раз разного рода требованиями, увязками", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20201006/vooruzheniya-1578344450.html
https://ria.ru/20201010/ryabkov-1579195982.html
https://ria.ru/20201010/politika-1579128253.html
7
москва
хельсинки
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, сергей рябков, москва, хельсинки, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва
не понимает, на чем основана точка зрения в США
о возможном скором достижении рамочного соглашения с РФ по контролю над вооружениями, серьезные расхождения в позициях, в том числе по заморозке арсеналов, сохраняются, прошедшая в Хельсинки
встреча со спецпосланником Дональда Трампа Маршаллом Биллингсли
не изменила положение дел, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября. В свою очередь издание Wall Street Journal
сообщило, что делегации РФ и США на переговорах в Хельсинки 5 октября якобы достигли прогресса в выработке подобного рамочного соглашения, которое установит параметры заморозки ядерных арсеналов, а также контуры нового соглашения, которое будет заключено позже.
Рябков напомнил, что Москва и Вашингтон
концептуально согласны, что будущему соглашению в сфере контроля над вооружениями - юридически обязывающему документу - должны предшествовать политические рамки - то есть документ, который очерчивал бы охват и параметры будущей договорённости. Таким образом стороны поступали раньше, когда начинались переговоры по действующему ДСНВ, и сейчас выступают в пользу этого.
"Мы уже на протяжении нескольких недель обсуждаем с американцами вопрос о том, во-первых, что может составить содержательную сторону гипотетической будущей договорённости в этой сфере и, во-вторых, как такую договорённость можно было бы оформить с учётом всех факторов, включая известный внутриполитический календарь США, нарастающий цейтнот в связи с приближающимся сроком истечения действия Договора по СНВ, если он не будет продлен, и другие аспекты", - сказал Рябков.
По его словам, российская сторона "в принципе", допускает "выход на некую рамочную договорённость, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы".
Но только допускаем такой вариант. Мы не приблизились, я это подчёркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договорённости с США. Попытки американцев представить дело так будто мы стоим на пороге такой договорённости, и что осталось совсем немного, и она будет достигнута, непонятно на чем основаны.
Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ
"Переговоры, которые прошли 5 октября в Хельсинки, показали сохранения огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договорённости", - сказал он.
Замминистра добавил, что эти расхождения касаются в том числе вопроса о заморозке ядерных арсеналов. Также США не отказались от идеи обязательного участия в будущих договоренностях Китая
.
И здесь тоже остается принципиальное расхождение, очень крупное противоречие между Вашингтоном и Москвой. Мы считаем, что в отсутствие ясно выраженного согласия китайской стороны с таким подходом оптимальный путь вперёд – это продолжение двусторонней российско-американской работы. Но не то что нет никакого ясного выраженного согласия со стороны КНР, а есть предельно ясно выраженное несогласие с таким подходом. Так что о чем мы можем вообще тут говорить.
Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ
Поэтому, добавил он, вряд ли "реалистично" говорить о скорой договоренности. Именно поэтому Москва предлагала и продолжает предлагать продлить действующий ДСНВ без предварительных условий, в том виде, как он был подписан и ратифицирован.
"Мы не видим другого способа обеспечить предсказуемость в этой сфере в сочетании с получением достаточного запаса по времени для того, чтобы всё-таки сблизить подходы и выйти на общее понимание. К сожалению, в отношении продления Договора тоже есть существенные расхождения. Как я уже сказал, мы предлагаем продлить его без предварительных условий, США обставляют продление Договора как раз разного рода требованиями, увязками", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.