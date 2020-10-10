https://ria.ru/20201010/rpts-1579185732.html
РПЦ обратилась к верующим из-за COVID-19
В Русской православной церкви надеются, что храмы не придется закрывать для верующих, но прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:46
2020-10-10T15:46
2020-10-10T20:25
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> надеются, что храмы не придется закрывать для верующих, но прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать их, заявил председатель отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион."Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале<a href="https://vera.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 24"</a>.Он подчеркнул, что очень важно, чтобы священнослужители и верующие "проявляли необходимое чувство ответственности", и привел в пример Троице-Сергиеву лавру, где летом не соблюдались санитарные предписания, а сейчас — соблюдаются.Архиерей заметил, что не все верующие носят маски в храме и это свидетельствует "о какой-то безответственности и невнимательном отношении к другим".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
Анатолий __
Какова статистика по смертности от коронавируса среди атеистов и верующих?
20
Ako Davidov
опять маскарад начинается!
18
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, общество