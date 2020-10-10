Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201010/rpts-1579185732.html
РПЦ обратилась к верующим из-за COVID-19
В Русской православной церкви надеются, что храмы не придется закрывать для верующих, но прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:46
2020-10-10T20:25
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687983_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_de4e2cc94b94e2af78709392929daeb4.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> надеются, что храмы не придется закрывать для верующих, но прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать их, заявил председатель отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион."Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале<a href="https://vera.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 24"</a>.Он подчеркнул, что очень важно, чтобы священнослужители и верующие "проявляли необходимое чувство ответственности", и привел в пример Троице-Сергиеву лавру, где летом не соблюдались санитарные предписания, а сейчас — соблюдаются.Архиерей заметил, что не все верующие носят маски в храме и это свидетельствует "о какой-то безответственности и невнимательном отношении к другим".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
Какова статистика по смертности от коронавируса среди атеистов и верующих?
20
опять маскарад начинается!
18
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687983_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0ac54d36575d115f7d1298b9bb901b9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, общество

РПЦ обратилась к верующим из-за COVID-19

15:46 10.10.2020 (обновлено: 20:25 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что храмы не придется закрывать для верующих, но прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать их, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 21:33Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы священнослужители и верующие "проявляли необходимое чувство ответственности", и привел в пример Троице-Сергиеву лавру, где летом не соблюдались санитарные предписания, а сейчас — соблюдаются.
Архиерей заметил, что не все верующие носят маски в храме и это свидетельствует "о какой-то безответственности и невнимательном отношении к другим".

"Даже если ты не веришь в то, что маска защитит тебя, ты должен ее надеть, чтобы защитить других. И это ответственное отношение должно воспитываться нашими пастырями", — заключил представитель РПЦ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить6
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Степанакерте раздались несколько взрывов
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
Лента новостейМолния