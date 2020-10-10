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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/rospotrebnadzor-1579178658.html
В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом
В России не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, заявила "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:48
2020-10-10T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В России не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, заявила "<a href="https://rg.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете"</a> глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Все описанные случаи, а их шесть — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", — подчеркнула она.Попова рассказала, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Однако самым надежным и безопасным способом защиты от вируса остается вакцинация. Она пояснила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые."Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом", — заключила глава Роспотребнадзора.Число новых случаев коронавируса в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656): заразились еще 12 846, 197 умерли, 6781 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 285 084 пациента с COVID-19.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом

14:48 10.10.2020 (обновлено: 15:13 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМассочный режим в Москве
Массочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В России не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, заявила "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все описанные случаи, а их шесть — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", — подчеркнула она.
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Попова рассказала, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Однако самым надежным и безопасным способом защиты от вируса остается вакцинация. Она пояснила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые.
"Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом", — заключила глава Роспотребнадзора.
Число новых случаев коронавируса в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656): заразились еще 12 846, 197 умерли, 6781 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 285 084 пациента с COVID-19.
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Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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