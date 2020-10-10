https://ria.ru/20201010/rospotrebnadzor-1579178658.html

В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом

В России не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, заявила "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:48

2020-10-10T14:48

2020-10-10T15:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В России не было подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, заявила "<a href="https://rg.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете"</a> глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Все описанные случаи, а их шесть — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", — подчеркнула она.Попова рассказала, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Однако самым надежным и безопасным способом защиты от вируса остается вакцинация. Она пояснила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые."Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом", — заключила глава Роспотребнадзора.Число новых случаев коронавируса в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656): заразились еще 12 846, 197 умерли, 6781 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 285 084 пациента с COVID-19.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)