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РИА Наука
https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html
В "Роскосмосе" рассказали о новом космическом корабле "Орел"
Новый пилотируемый космический корабль "Орел" будет летать не только к Луне, но и на геостационарную орбиту, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:57
2020-10-10T19:00
риа наука
орел (пилотируемый транспортный корабль)
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Новый пилотируемый космический корабль <a href="https://ria.ru/product_Federacija_pilotiruemyjj_transportnyjj_korabl" target="_blank">"Орел"</a> будет летать не только к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a>, но и на геостационарную орбиту, <a href="https://twitter.com/Rogozin/status/1314875796511744001" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> "Роскосмос".На околоземной геостационарной орбите работают спутники связи и аппараты для телекоммуникации и ретрансляции. Ее высота — около 36 тысяч километров."Орел" разрабатывают с 2009 года, корабль будет доставлять космонавтов к Луне. Первый испытательный запуск ожидается в 2023 году на <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракете-носителе "Ангара-А5"</a> с космодрома Восточный. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, полет займет несколько часов: стыковки с МКС не будет, корабль просто сделает несколько витков вокруг Земли.В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый запуск "Орла" к Международной космической станции.
https://ria.ru/20200525/1571933050.html
Уберите из Роскосмоса фантазёра Рогозина.
119
РФ за двадцать лет не запустила ничего дальше околоземной орбиты. Таковы факты. Ну а сказки у Роскосмоса выходят конечно красивые.
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луна
РИА Новости
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орел (пилотируемый транспортный корабль), луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

В "Роскосмосе" рассказали о новом космическом корабле "Орел"

17:57 10.10.2020 (обновлено: 19:00 10.10.2020)
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новый пилотируемый космический корабль "Орел" будет летать не только к Луне, но и на геостационарную орбиту, сообщил "Роскосмос".
На околоземной геостационарной орбите работают спутники связи и аппараты для телекоммуникации и ретрансляции. Ее высота — около 36 тысяч километров.
"Орел" разрабатывают с 2009 года, корабль будет доставлять космонавтов к Луне. Первый испытательный запуск ожидается в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, полет займет несколько часов: стыковки с МКС не будет, корабль просто сделает несколько витков вокруг Земли.
В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый запуск "Орла" к Международной космической станции.
Луна - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая, 09:08РИА Наука
Российские ученые хотят отправить мышей на корабле "Орел" в облет Луны
 
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РИА НаукаОрел (пилотируемый транспортный корабль)ЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
 
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