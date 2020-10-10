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https://ria.ru/20201010/rgo-1579058247.html
РГО планирует провести Географический диктант в новом формате
Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз, в том числе, и в новом формате, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T12:55
2020-10-10T12:55
туризм
россия
туризм
новости - туризм
русское географическое общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз, в том числе, и в новом формате, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).По традиции он будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн — на сайте проекта dictant.rgo.ru. Очные площадки регистрируются до 10 ноября. На данный момент их 862. Это меньше, чем в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации.Поэтому РГО разработало и новый формат — дистанционный. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то все участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальную ссылку, пройдя по которой смогут написать диктант в удаленном режиме.Те, кто не успеет пройти задание очно и дистанционно, смогут это сделать онлайн, на сайте проекта <a href="https://dictant.rgo.ru/">dictant.rgo.ru</a> в течении недели — с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря по московскому времени, и сразу на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком и итальянском.Диктант состоит из 40 вопросов, разбитых на две части. Первая — 10 простых заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая — 30 более сложных. Чтобы справиться с ними, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.Автором большинства вопросов в этом году стал игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров. Часть заданий отобрали эксперты РГО в ходе конкурса "Напиши вопрос для Географического диктанта". Из 430 присланных были выбраны 18 наиболее интересных.За прошедшие годы диктант написали в общей сложности более 1,3 миллиона человек в 114 странах. В прошлом году — 432 тысячи человек в 104 государствах.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
https://ria.ru/20201008/kasimov-1578229978.html
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, туризм, новости - туризм, русское географическое общество

РГО планирует провести Географический диктант в новом формате

12:55 10.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинНа Алтае прошла международная конференция добровольцев
На Алтае прошла международная конференция добровольцев - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз, в том числе, и в новом формате, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
По традиции он будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн — на сайте проекта dictant.rgo.ru.
Очные площадки регистрируются до 10 ноября. На данный момент их 862. Это меньше, чем в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Поэтому РГО разработало и новый формат — дистанционный. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то все участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальную ссылку, пройдя по которой смогут написать диктант в удаленном режиме.
Те, кто не успеет пройти задание очно и дистанционно, смогут это сделать онлайн, на сайте проекта dictant.rgo.ru в течении недели — с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря по московскому времени, и сразу на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком и итальянском.
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Диктант состоит из 40 вопросов, разбитых на две части. Первая — 10 простых заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая — 30 более сложных. Чтобы справиться с ними, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.
Автором большинства вопросов в этом году стал игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров.
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Часть заданий отобрали эксперты РГО в ходе конкурса "Напиши вопрос для Географического диктанта". Из 430 присланных были выбраны 18 наиболее интересных.
За прошедшие годы диктант написали в общей сложности более 1,3 миллиона человек в 114 странах. В прошлом году — 432 тысячи человек в 104 государствах.
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