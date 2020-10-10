https://ria.ru/20201010/rgo-1579058247.html

РГО планирует провести Географический диктант в новом формате

Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз, в том числе, и в новом формате, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:55

2020-10-10T12:55

2020-10-10T12:55

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Географический диктант пройдет 29 ноября, на этот раз, в том числе, и в новом формате, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).По традиции он будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн — на сайте проекта dictant.rgo.ru. Очные площадки регистрируются до 10 ноября. На данный момент их 862. Это меньше, чем в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации.Поэтому РГО разработало и новый формат — дистанционный. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то все участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальную ссылку, пройдя по которой смогут написать диктант в удаленном режиме.Те, кто не успеет пройти задание очно и дистанционно, смогут это сделать онлайн, на сайте проекта <a href="https://dictant.rgo.ru/">dictant.rgo.ru</a> в течении недели — с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря по московскому времени, и сразу на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком и итальянском.Диктант состоит из 40 вопросов, разбитых на две части. Первая — 10 простых заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая — 30 более сложных. Чтобы справиться с ними, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.Автором большинства вопросов в этом году стал игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров. Часть заданий отобрали эксперты РГО в ходе конкурса "Напиши вопрос для Географического диктанта". Из 430 присланных были выбраны 18 наиболее интересных.За прошедшие годы диктант написали в общей сложности более 1,3 миллиона человек в 114 странах. В прошлом году — 432 тысячи человек в 104 государствах.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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