https://ria.ru/20201010/relikviya-1579172330.html

Частица хитона Господня вернется в Россию из Сербии

Важнейшая православная реликвия - частица хитона Господня – отправилась в субботу из Сербии, где провела полтора года, в Россию на место своего постоянного... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:00

2020-10-10T14:00

2020-10-10T14:00

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<strong>БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости.</strong> Важнейшая православная реликвия - частица хитона Господня – отправилась в субботу из <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, где провела полтора года, в Россию на место своего постоянного хранения во Владимирской митрополии, сообщила РИА Новости организатор ее пребывания на Балканах, представитель в регионе "Российских колоколов" Наталия Шатилина.Сотни верующих проводили святыню в субботу из храма Рождества Иоанна Крестителя в <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграде</a>. Наряду с местным духовенством и представителями Сербской патриархии святыню в аэропорт провожал полицейский эскорт."Хитон Господень пробыл в Сербии полтора года, реликвия посетила невероятное число епархий, церквей и монастырей. Святыне поклонились десятки тысяч православных верующих. Были планы поехать и в республику Сербскую Боснии и Герцеговины, а также Черногорию, но из-за пандемии коронавируса, к сожалению, этого не получилось", - рассказала Шатилина агентству."На время комендантского часа из-за пандемии весной реликвия находилась в одном из сербских монастырей, она, разумеется, была представлена и в русском православном храме Святой Троицы в Белграде", - уточнила общественный деятель, которая в 2018 году организовала пребывание ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского и других Ростово-Ярославских святых в Сербии.Организаторы получили письмо с благодарностью от патриарха Сербского Иринея. Самолет из Белграда доставит святыню в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> через <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.История этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Его хитон - риза Господня - досталась воинам, сторожившим казненных на Голгофе. Частица святыни хранится в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре города <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростов</a> Великий Владимирской митрополии, откуда и прибыла в Сербию.

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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