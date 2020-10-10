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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201010/relikviya-1579172330.html
Частица хитона Господня вернется в Россию из Сербии
Важнейшая православная реликвия - частица хитона Господня – отправилась в субботу из Сербии, где провела полтора года, в Россию на место своего постоянного... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:00
2020-10-10T14:00
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<strong>БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости.</strong> Важнейшая православная реликвия - частица хитона Господня – отправилась в субботу из <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, где провела полтора года, в Россию на место своего постоянного хранения во Владимирской митрополии, сообщила РИА Новости организатор ее пребывания на Балканах, представитель в регионе "Российских колоколов" Наталия Шатилина.Сотни верующих проводили святыню в субботу из храма Рождества Иоанна Крестителя в <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграде</a>. Наряду с местным духовенством и представителями Сербской патриархии святыню в аэропорт провожал полицейский эскорт."Хитон Господень пробыл в Сербии полтора года, реликвия посетила невероятное число епархий, церквей и монастырей. Святыне поклонились десятки тысяч православных верующих. Были планы поехать и в республику Сербскую Боснии и Герцеговины, а также Черногорию, но из-за пандемии коронавируса, к сожалению, этого не получилось", - рассказала Шатилина агентству."На время комендантского часа из-за пандемии весной реликвия находилась в одном из сербских монастырей, она, разумеется, была представлена и в русском православном храме Святой Троицы в Белграде", - уточнила общественный деятель, которая в 2018 году организовала пребывание ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского и других Ростово-Ярославских святых в Сербии.Организаторы получили письмо с благодарностью от патриарха Сербского Иринея. Самолет из Белграда доставит святыню в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> через <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.История этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Его хитон - риза Господня - досталась воинам, сторожившим казненных на Голгофе. Частица святыни хранится в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре города <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростов</a> Великий Владимирской митрополии, откуда и прибыла в Сербию.
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россия, новости - религия и мировоззрение, сербия, ростов, в мире

Частица хитона Господня вернется в Россию из Сербии

14:00 10.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСпасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Важнейшая православная реликвия - частица хитона Господня – отправилась в субботу из Сербии, где провела полтора года, в Россию на место своего постоянного хранения во Владимирской митрополии, сообщила РИА Новости организатор ее пребывания на Балканах, представитель в регионе "Российских колоколов" Наталия Шатилина.
Сотни верующих проводили святыню в субботу из храма Рождества Иоанна Крестителя в Белграде. Наряду с местным духовенством и представителями Сербской патриархии святыню в аэропорт провожал полицейский эскорт.
"Хитон Господень пробыл в Сербии полтора года, реликвия посетила невероятное число епархий, церквей и монастырей. Святыне поклонились десятки тысяч православных верующих. Были планы поехать и в республику Сербскую Боснии и Герцеговины, а также Черногорию, но из-за пандемии коронавируса, к сожалению, этого не получилось", - рассказала Шатилина агентству.
"На время комендантского часа из-за пандемии весной реликвия находилась в одном из сербских монастырей, она, разумеется, была представлена и в русском православном храме Святой Троицы в Белграде", - уточнила общественный деятель, которая в 2018 году организовала пребывание ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского и других Ростово-Ярославских святых в Сербии.
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Организаторы получили письмо с благодарностью от патриарха Сербского Иринея. Самолет из Белграда доставит святыню в Москву через Минск.
История этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Его хитон - риза Господня - досталась воинам, сторожившим казненных на Голгофе. Частица святыни хранится в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре города Ростов Великий Владимирской митрополии, откуда и прибыла в Сербию.
 
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеСербияРостовВ мире
 
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