Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
Владимир Путин рассказал, возможна ли дружба на политической арене. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:23
владимир путин
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771639_0:123:3159:1900_1400x0_80_0_0_bbd46f9854381f158ce8a849716a24bc.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, возможна ли дружба на политической арене.&nbsp;Фрагмент интервью с главой государства для программы "Москва. Кремль. Путин" появился в <a href="https://www.instagram.com/zarubinreporter/" target="_blank">инстаграме</a> телеведущего Павла Зарубина.Ранее российский лидер признался, что в своем рабочем кабинете ему иногда приходится вести жесткие разговоры с коллегами.
https://ria.ru/20201009/lidery-1579120468.html
Подельнички...
68
Правильно сказал.
66
32
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771639_428:0:3159:2048_1400x0_80_0_0_047efd8117ba6d8510ceb5bd5ecb1063.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, интервью

Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике

15:23 10.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, возможна ли дружба на политической арене. 
Фрагмент интервью с главой государства для программы "Москва. Кремль. Путин" появился в инстаграме телеведущего Павла Зарубина.
 "В большой политике, вообще-то, нет друзей", — заявил президент.
Ранее российский лидер признался, что в своем рабочем кабинете ему иногда приходится вести жесткие разговоры с коллегами.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 22:19
Трамп заявил, что Путину было бы проще работать с президентом Байденом
 
Обсудить32
Владимир ПутинИнтервью
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния