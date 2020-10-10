https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
Владимир Путин рассказал, возможна ли дружба на политической арене. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:23
владимир путин
интервью
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, возможна ли дружба на политической арене. Фрагмент интервью с главой государства для программы "Москва. Кремль. Путин" появился в <a href="https://www.instagram.com/zarubinreporter/" target="_blank">инстаграме</a> телеведущего Павла Зарубина.Ранее российский лидер признался, что в своем рабочем кабинете ему иногда приходится вести жесткие разговоры с коллегами.
https://ria.ru/20201009/lidery-1579120468.html
Александр
Подельнички...
68
Стас Титов
Правильно сказал.
66
32
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, интервью